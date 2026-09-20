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Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

OL - Rennes (4-0) : quand Tolisso va, tout va

  • par Thomas Dioudonnat
  • 2 Commentaires

    • Buteur et passeur face à Rennes, Tolisso a livré un match plein à Décines. À ce niveau, le capitaine est tout bonnement indispensable à l'OL.

    Les étoiles étaient alignées. Ce samedi au Parc OL, l'écrasante victoire des Lyonnais face à Rennes (4-0) a d'abord ressemblé à une démonstration collective. Mais dans ce concert offensif, un homme a tenu la partition d'un bout à l'autre : Corentin Tolisso. Décisif dès la 7e minute sur l'ouverture du score d'Ernest Nuamah, puis buteur d'une splendide frappe sans contrôle à la 76e, le capitaine a signé l'un de ses matches les plus aboutis depuis son retour dans son club formateur en 2022.

    Le positionnement du numéro 8 lyonnais n'est sans doute pas anodin dans cette performance. Contre les Bretons, le champion du monde 2018 a évolué dans un rôle nettement plus axial, loin des décalages sur le côté gauche qui ont parfois brouillé sa lecture du jeu ces derniers temps. Un vrai poste de box-to-box, un rôle qui lui sied à merveille, celui dans lequel il se montre historiquement le plus tranchant. Le résultat ne s'est pas fait attendre : de la percussion, de la justesse, et cette capacité à surgir dans la surface adverse au bon moment.

    Le milieu lyonnais a fait la différence

    Le principal intéressé ne s'y est d'ailleurs pas trompé au moment d'analyser la prestation de son équipe. "On savait que Rennes était bon dans les duels et aujourd'hui notre milieu de terrain a répondu présent, ce qui nous a permis de pouvoir nous porter très vite vers l'avant", a souligné l'ancien du Bayern Munich au terme de la rencontre.

    Avec un brin de réussite supplémentaire de la part de ses coéquipiers, Tolisso aurait même pu boucler sa soirée avec une passe décisive de plus au compteur. Plusieurs de ses ouvertures ont trouvé preneur sans être converties, notamment dans une première période où les Lyonnais ont multiplié les situations franches.

    Une rage qui en dit long

    Sa célébration exaltée après le quatrième but n'avait rien d'un hasard. Le natif de L'Arbresle a lui-même expliqué ce trop-plein d'émotion en zone-mixte : "Cette rage sur ma célébration ? C'est par rapport à mon début de saison personnel. Je ne suis pas du tout content de ce que j'ai pu produire lors des premiers matches. Je n'arrivais pas à trouver ce match référence qui pouvait me faire du bien." Un aveu de lucidité, et peut-être le déclic attendu.

    Car c'est peut-être là le véritable enseignement de la soirée. Depuis le début de l'exercice, la courbe de forme de l'OL épouse assez fidèlement celle de son capitaine. Quand Tolisso pèse dans les duels, quand il se projette, quand il touche des ballons dans les trente derniers mètres, l'équipe entière monte d'un cran. À l'inverse, ses prestations plus effacées ont souvent coïncidé avec les soirées les plus poussives des Lyonnais.

    Une trêve internationale sur le podium

    "On avait à cœur de prouver qu'on était une bonne équipe. Ce soir, je pense qu'on a fait un très bon match. Un match complet offensivement et défensivement", s'est félicité le milieu de terrain, avant d'insister sur la solidité retrouvée derrière : "C'était très important pour nous de garder le clean sheet et nous retenons beaucoup de choses positives pour la suite."

    De quoi aborder la trêve internationale avec le sourire. "11 points après 5 journées, c'est très bien, surtout avant la trêve. On est dans les objectifs. Franchement, c'est une belle semaine", a conclu Tolisso, qui n'a pas caché sa joie après la rencontre. Si l'OL veut continuer sur cette lancée, il faudra que son capitaine garde ce rôle et ce rendement. Parce qu'à l'OL, quand Tolisso va, tout va.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - dim 20 Sep 26 à 9 h 12

      Heureux pour toi Coco ! les inconditionnels sont toujours derrière toi....
      90 minutes et il était partant pour un deuxième match tant il débordait d'activité , il avait faim !

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - dim 20 Sep 26 à 9 h 28

        Les pisses ricard étaient déjà prêt à le vendre ailleurs...

        J'ai envie de dire aussi la même chose de Sulc, quand ça tourne à fond avec ces deux là rien n'arrête l'équipe.

        Openda est un peu le maillon faible au niveau du nombre d'occasions franches qu'il rate, mais il compense pour l'instant avec un boulot dingue. J'aime ces joueurs qui malgré de la maladresse mouillent le maillot.

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