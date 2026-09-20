Ligue 1 : l'OL s'impose par 4 buts d'écart, inédit depuis février 2025

En surclassant Rennes (4-0), l'OL a signé son plus large succès en Ligue 1 depuis février 2025 et une victoire contre le Stade de Reims.
C'est une soirée qui restera comme un vrai marqueur dans la saison lyonnaise. En s'imposant largement face au Stade Rennais ce samedi au Parc OL, les hommes de Paulo Fonseca ont livré bien plus qu'un simple succès. Un résultat qui a valeur de performance, tant l'OL n'avait plus déroulé de la sorte depuis longtemps en championnat.
Il faut dire que le club rhodanien ne s'était plus imposé avec un tel écart en Ligue 1 depuis un an et demi. Il faut en effet remonter à février 2025 et la réception de Reims (4-0) pour retrouver trace d'une telle démonstration à domicile. Ce soir-là, Corentin Tolisso avait déjà coché son nom sur la liste des buteurs. Absent contre Rennes, Nicolás Tagliafico comptait lui aussi parmi les buteurs de l'époque contre les Rémois.
Tolisso, le fil rouge des grands soirs
Un an et demi plus tard, le capitaine lyonnais était de nouveau au rendez-vous. Buteur et passeur décisif face aux Bretons, le natif de L'Arbresle a inscrit son premier but de la saison en championnat. Corentin Tolisso n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 10 mai 2026 et un déplacement à Toulouse. De quoi rappeler qu'il faudra encore compter sur le champion du monde 2018 cette saison.
Au-delà de l'aspect symbolique, ce large succès permet aux Lyonnais de conforter leur bon début de saison. Toujours invaincus après cinq journées, les coéquipiers de Moussa Niakhaté comptent bien jouer les premiers rôles après cette victoire face à un concurrent direct. Reste désormais à confirmer cette dynamique au retour de la trêve internationale.
Hé bien merci.
J'ai la réponse à la question que j'ai mis sur un autre fil.
1 an et demi.
J'avais plus souvenir de la piquette qu'on avait donné à la bande du gros Caillot.😂
bravo pour le match d hier...
ça veut pas dire que nous sommes les meilleurs, mais je pense que l OL peut en faire partie
Peut etre aussi que ça ferait mettre un bémol sur certaines critiques injustifiées sur ce site
vis à vis de notre défense qui serait nulle... notre attaque pas terrible et notre milieu pas technique
j avoue que des fois jeme dis ...mais c'est quoi ces " supporters"
heureusement il existe aussi des bonnes analyses et des critiques justifiées
notamment sur le fait de louper les matches couperets (fin de championnat l an passé, CELTA VIGO, FERNEBACE)
c 'est un axe de progression pour cette année gagner les matches qui comptent double
Bien dit Kazo et allez l'OL !🟥🟦
Quel match!
Cela fait un sacré bout de temps que l'on n'avait pas vu notre OL maîtriser un match de bout en bout!
Et quel niveau... Les deux premiers buts sont amenès par des passes sublimes.
J'ai trouvé les joueurs libérés et tous disponibles autant que conccrnés. Certainement dû à une meilleure maîtrise de ce losange pas simple à gérer mais qui a déboussolé les rennais. Bien sûre Nuamah à brillé mais Openda ainsi très libre à axphisié les défenseurs.
Il serait trop long de louer le travail de chaque joueur hier soir tellement chacun a été au niveau y compris les trois entrants.
Encore une fois j'ai été sévère ( mais respectueux) avec le coach mais après son pari réussi contre Anderlecht il a imposé un schéma de jeu qui a permis de faire briller collectivement au mieux les qualités individuelles.
Et puis ,comme à dit L'épaule sur Rennes, Lyon a " queque chose" que les autres n'ont pas ... Et bien c'est MLJ ! Dingue de dénicher des talents presque inconnus qui se révèlent être des bons voir très bons joueurs à l'image d'un Bacher ou autre Atekame... Et le tout à des tarifs de transfert minimums.
Sacrée soirée ! Dommage pour l'arrêt de jeu... J'attends de voir sur les autres stades bien sûr...
Encore une fois si les ultras sont capables du meilleur ils sont aussi détestables par leur propos insultants!
Et en plus ils.font de la.pub au voisin alors que les médias les chouchoutent vu que qu'il n'ont rien à se mettre sous la dent avec leur club chouchou du sud....Enfin pas encore...