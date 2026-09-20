Ligue 1 : l'OL s'impose par 4 buts d'écart, inédit depuis février 2025

En surclassant Rennes (4-0), l'OL a signé son plus large succès en Ligue 1 depuis février 2025 et une victoire contre le Stade de Reims.

C'est une soirée qui restera comme un vrai marqueur dans la saison lyonnaise. En s'imposant largement face au Stade Rennais ce samedi au Parc OL, les hommes de Paulo Fonseca ont livré bien plus qu'un simple succès. Un résultat qui a valeur de performance, tant l'OL n'avait plus déroulé de la sorte depuis longtemps en championnat.



Il faut dire que le club rhodanien ne s'était plus imposé avec un tel écart en Ligue 1 depuis un an et demi. Il faut en effet remonter à février 2025 et la réception de Reims (4-0) pour retrouver trace d'une telle démonstration à domicile. Ce soir-là, Corentin Tolisso avait déjà coché son nom sur la liste des buteurs. Absent contre Rennes, Nicolás Tagliafico comptait lui aussi parmi les buteurs de l'époque contre les Rémois.

Tolisso, le fil rouge des grands soirs

Un an et demi plus tard, le capitaine lyonnais était de nouveau au rendez-vous. Buteur et passeur décisif face aux Bretons, le natif de L'Arbresle a inscrit son premier but de la saison en championnat. Corentin Tolisso n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 10 mai 2026 et un déplacement à Toulouse. De quoi rappeler qu'il faudra encore compter sur le champion du monde 2018 cette saison.

Au-delà de l'aspect symbolique, ce large succès permet aux Lyonnais de conforter leur bon début de saison. Toujours invaincus après cinq journées, les coéquipiers de Moussa Niakhaté comptent bien jouer les premiers rôles après cette victoire face à un concurrent direct. Reste désormais à confirmer cette dynamique au retour de la trêve internationale.