Fonseca après OL - Rennes : "J'aime la mentalité de ce groupe"

Après la large victoire de l'OL contre Rennes (4-0) ce samedi, Paulo Fonseca a salué l'état d'esprit affiché par ses joueurs.

Difficile de trouver la moindre fausse note. Au micro d'OL Play, Paulo Fonseca affichait logiquement une grande satisfaction après la démonstration de son équipe face à Rennes. Le technicien portugais n'a d'ailleurs rien trouvé à redire à la prestation des siens. "Il n'y a pas eu de points négatifs ce soir, nous avons eu de beaux moments offensifs et défensifs. On a fait un magnifique match", s'est-il félicité.

Un succès que l'entraîneur lyonnais a tenu à mettre au crédit de son tout son groupe. "Nous avons joué contre une grande équipe, avec de grandes qualités. Mes joueurs ont joué avec beaucoup de courage et d'humilité", a-t-il insisté, avant de leur renvoyer tout le mérite : "On a très bien préparé ce match et cette victoire, je la dois à mes joueurs."

Un état d'esprit qui a séduit Fonseca

Au-delà du résultat, c'est bien l'attitude de son groupe qui a le plus emballé le Portugais. "Je pense qu'on a fait un bon match à Anderlecht et ce soir contre le Stade Rennais grâce à notre état d'esprit général. J'aime la mentalité de ce groupe", a-t-il savouré.

Une satisfaction générale qui n'empêche toutefois pas le coach lusophone de garder les pieds sur terre avant d'aborder la suite de la saison. "Nous avons encore beaucoup à faire, ce n'est que le début du championnat, mais c'est très positif."