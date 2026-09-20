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Ernest Nuamah (OL) buteur contre Auxerre
Ernest Nuamah (OL) buteur contre Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Nuamah après OL - Rennes (4-0) : "Je suis de retour"

  • par Thomas Dioudonnat

    • Auteur d'un doublé contre Rennes (4-0), Ernest Nuamah a crevé l'écran ce samedi. L'ailier ghanéen savoure son retour en forme avec l'OL.

    Ernest Nuamah est un homme heureux. Buteur à deux reprises lors de la démonstration lyonnaise face à Rennes (4-0) ce samedi, le joueur a livré une prestation de très haut niveau au Parc OL. Percutant, intenable dans son couloir, l'ailier droit aurait même pu s'offrir un triplé sans un grand Brice Samba. De quoi lancer définitivement sa saison avec l'OL. "C'est très important pour moi de marquer et cette victoire collective est très importante", s'est félicité le Ghanéen sur la chaîne du club après la partie.

    Il faut dire que le principal intéressé revient de loin. Longtemps éloigné des terrains, le natif de Kumasi n'a pas caché son soulagement de retrouver son meilleur niveau cette saison. "Je me sens bien et je suis content d'aider l'équipe. Ma blessure m'a éloigné des terrains pendant longtemps mais je suis de retour", s'est réjoui Ernest Nuamah, désormais débarrassé de ses pépins au genou.

    Une concurrence qui tire l'OL vers le haut

    Ce premier doublé sous les couleurs rhodaniennes illustre parfaitement l'adaptation réussie de l'ailier dans le dispositif offensif de Paulo Fonseca. Bien intégré dans ce système, celui qui compte 22 capes avec sa sélection, profite d'une saine émulation sur son côté. La concurrence avec Boudache dans le couloir droit incite chacun à hausser son niveau, et l'OL en récolte aujourd'hui les fruits.

    Satisfait mais insatiable, Ernest Nuamah gardait la tête froide au moment d'analyser ce succès. "La victoire (4-0) de ce samedi soir est importante. On aurait même pu marquer plus de buts, mais tout le monde est heureux de partir avec les trois points avant la trêve", a conclu l'international ghanéen.

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