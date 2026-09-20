OL Académie : la réserve décroche enfin sa première victoire (3-2)

Portée par plusieurs pros, la réserve de l'OL a battu Thonon Évian (3-2) ce samedi au GOLTC. Un premier succès qui lance enfin sa saison.

La réserve de l'OL avait fière allure ce samedi du côté du GOLTC. Pour le compte de la 3e journée de National 2, plusieurs joueurs de l'équipe professionnelle étaient venus renforcer les rangs de Gueïda Fofana à l'occasion de la réception de Thonon Évian Grand Genève. Kango, Kamara, Himbert, Alejandro Gomes : la liste des renforts avait de quoi impressionner l'adversaire du jour. Sans oublier la surprise de la soirée, la titularisation de Paul Akouokou, dans l'entrejeu rhodanien.

Face à une telle armada, les visiteurs n'ont pas pu faire grand-chose. Les Lyonnais ont ouvert le score par Rémi Himbert à la 43e minute, avant qu'Alejandro Gomes ne double la mise dès le retour des vestiaires (54e), parfaitement servi par Hamdani. Ousmane Ndiaye a bien relancé le suspense pour Thonon à la 70e, mais Lurika a redonné de l'air aux siens à la 85e (3-1), avant un dernier but savoyard signé Joao Vittor (87e).

Un premier succès qui fait du bien

Ce résultat positif met surtout fin à un début de saison poussif. Pour rappel, les protégés de Gueïda Fofana restaient sur deux matches nuls et vierges (0-0), et avaient même encaissé une lourde correction en amical le 11 septembre dernier face à Grenoble (0-4). De quoi lancer, enfin, leur exercice sur une note positive.

Un premier succès qui tombe surtout à point nommé pour l'équipe 2 de l'OL, désormais en ordre de marche. Reste désormais à confirmer cette dynamique lors des prochaines échéances. En attendant, la réserve lyonnaise tient enfin sa première victoire de la saison.