OL Académie : les U17 s’offrent une remontada contre Auxerre

Menés 3-0 juste avant l’heure de jeu, les U17 de l’OL ont fait preuve de caractère pour prendre le meilleur sur Auxerre. Une victoire 4-3 qui risque de faire du bien aux têtes.

Il aurait certainement préféré une victoire bien plus tranquille. Mais dans ce début de saison plutôt timoré, Florent Balmont prendra très logiquement ce succès à bras ouvert. Dimanche après-midi, les U17 de l’OL ont dû batailler pour se défaire du piège auxerrois. A Meyzieu et face à leurs supporters, les Lyonnais ont signé une incroyable remontada en l’espace d’une demi-heure. Menée 3-0 à la 58e minute par l'AJA, la formation rhodanienne a inversé la tendance pour finalement s’imposer 4-3 à la maison. Tout avait donc très mal commencé pour les joueurs de Florent Balmont et Pierre Chavrondier, punis par Auxerre.

Un doublé pour Khadraoui

Quand tout le monde pouvait penser que le match se dirigeait vers une démonstration bourguignonne, le caractère lyonnais a rejailli. Après deux premiers buts de Berliat (59e) et Khadraoui (61e), les pendules ont été remises à zéro grâce à Nguessan (89e). Cela aurait pu suffire au bonheur de l'OL, qui ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Dans la foulée de l'égalisation, Khadraoui a inscrit le quatrième but lyonnais, un doublé à titre personnel, permettant ainsi à son équipe de remonter à la 6e place.