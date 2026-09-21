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Sidney Govou en septembre 2021
Sidney Govou en septembre 2021 (Photo by Philippe LOPEZ / AFP)

OL : face au racisme, Govou lance un nouveau message fort

  • par David Hernandez

    • N'ayant pas mâché ses mots il y a quelques semaines face à la situation dans les tribunes du Parc OL, Sidney Govou a affiné sa pensée. L'ancien ailier de l'OL assure qu'il faut éradiquer le racisme et pas seulement à Lyon.

    Il est un observateur plus qu'assidu de ce qu'il se passe à l'OL, notamment en raison de ses fonctions de consultant pour Canal Plus et donc de la Ligue Europa. Néanmoins, Sidney Govou n'a pas attendu son après-carrière pour connaître ce qu'il pouvait se passer dans son club formateur, en bien comme en mal. Alors quand les choses dérapent comme c'est le cas depuis quelque temps à Lyon, le septuple champion de France n'hésite pas à prendre la parole. Son discours tenu il y a plusieurs jours chez nos confrères du Progrès n'avait pas manqué de faire réagir. L'ancien international avouait avoir "interdit à (son) fils d'aller au stade" pour éviter de se confronter à des actes racistes et d'être au mauvais endroit au mauvais moment.

    "Cela existe dans beaucoup de clubs de Ligue 1, il ne faut pas se cacher"

    Ces propos n'ont pas manqué de faire réagir et les groupes de supporters de l'OL avec. Samedi soir, en marge du match contre Rennes, le Virage Sud a déployé une banderole à l'attention de Govou, assurant que "ta famille et toi serez toujours les bienvenus parmi nous." Cependant, dimanche dans le Canal Football Club, l'ancien numéro 14 lyonnais a expliqué le fond de sa pensée. "Il se passe des choses dans les tribunes et à l'extérieur du stade après les matchs à caractère raciste à Lyon. Beaucoup de supporters m'ont appelé pour me dire qu'ils l'ont pris pour eux, pour leur groupe de personnes. Je suis un père de famille. Je n'ai pas envie, et il suffit d'une fois, que ça tombe sur lui. Je m'en voudrais."

    S'il parle des dérives à l'OL "parce que c'est mon club", Sidney Govou estime que le mal "existe dans beaucoup de clubs en Ligue 1, il ne faut pas se cacher. C'est quelque chose qu'il faut éradiquer des stades de football." Et l'on ira même plus loin, de la société tout court.

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