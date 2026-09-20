OL - Rennes (4-0) : Franck Haise fait son mea culpa

Balayé par l'OL (4-0), samedi, Franck Haise a assumé sa part de responsabilité. Le coach rennais a reconnu la supériorité lyonnaise.
Il n'a pas cherché à se défiler. Au terme de la lourde défaite concédée par Rennes sur la pelouse de l'OL, samedi (4-0), Franck Haise n'a pas hésité à se mettre sous le feu des projecteurs. En cause, notamment, un turnover conséquent au coup d'envoi. "Quand on est entraîneur, en l'occurrence avec les sept changements que j'ai faits et que l'on prend 4-0, le premier fautif, c'est moi ", a reconnu le technicien breton, beau joueur au moment de tirer les enseignements d'une soirée ratée.
Le coach rennais n'a rien trouvé à redire à la prestation lyonnaise. Loin de se cacher derrière ses seuls choix manqués, il a tenu à saluer la qualité affichée par l'OL, son bourreau du jour. "On est tombé sur une équipe qui nous a largement été supérieure dans tous les domaines. On a essayé mais on était trop loin de Lyon ce soir pour espérer quelque chose de positif ", a-t-il honnêtement concédé.
Fonseca creuse l'écart dans le duel des coachs
Cette clairvoyance, Haise en a encore fait preuve au moment d'analyser le contenu du match. "On avait plutôt bien commencé dans ce qu'on avait envie de faire, mais contre Lyon, il faut être excellent du début à la fin ", a poursuivi le Rennais, avant d'insister : "Je ne minimise pas nos manques, mais il ne faut pas minimiser la qualité du jeu de Lyon ce soir."
Une soirée qui pèse aussi dans l'historique entre les deux techniciens. Avec ce large succès, Paulo Fonseca a un peu plus creusé son avance dans le duel qui l'oppose à son homologue rennais. Le Portugais s'est désormais imposé à cinq reprises face à Haise, pour une seule défaite, de quoi rester la bête noire du coach breton.
Malgré tout le bien qu'on peut penser de Paulo, notamment sur la gestion des derniers matchs, j'attends avec une certaine impatience le jour où fera une déclaration analogue à celle de Franck Haise.
Les compétences de coaching d'un coach (!) restent bien sûr déterminantes, mais, si certains d'entre vous penseront sans doute que j'ai tort, le capital "sympathie" (c'est pas le bon terme mais j'ai pas mieux sous la main) d'un coach compte aussi, car il représente le club et ses valeurs. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais tant de mal avec Garcia, et que j'appréciais autant Sage... Les déclarations de Paulo jusqu'à présent ne jouent pas en sa faveur, espérons que sous cet aspect là aussi il progresse !
Salut Mimoun, c’est vrai que la communication est devenue prépondérante dans leur métier. Finalement ça va bien au delà de leurs missions ponctuelles. C’est leur carrière qui se joue parfois là dessus.
Les supporters ou plus généralement les suiveurs changent d’exigence. Avant seul le résultat comptait. Et puis il y a eu ces conférences de presses incessantes et certains ont commencé à s’attirer des problèmes à cause de leur communication maladroite.
Bosz Genesio Garcia Fonseca tous détestés pour leur coté caliméro ou sans humilité.
Moi honnêtement leurs discours formatés ou contraints je les écoute pas ou plus, ce n’est que du bruit. Je n’écoute plus jamais Fonseca en fait 😅 Il ne m’intéresse pas il n’est jamais sincère.
C’est pour ça qu’avec Sage je garde encore quelques réserves car partir de Lens comme ça, s’il était pas si bon communicant il serait fusillé. Tout le monde ne peut pas se le permettre…
Mais c’est les attentes d’aujourd’hui il faut s’y faire. Et les techniciens s’ils veulent de la sérénité pour bosser doivent se faire aussi une raison.
Moi je regarde uniquement le terrain. Et effectivement je préfère largement ce que met en place Fonseca, de très loin, y compris les choix de joueurs, si si, par contre la capacité de lecture du match je préférais mille fois Sage.
Tout ça pour dire qu’on peut décliner à l’infini sur Fonseca, mais mes attentes perso n’ont pas été atteintes contre le Fener qu’on aurait vraiment dû bousculer au retour. Par contre ensuite je n’ai plus rien à lui reprocher.