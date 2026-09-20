Ligue 1 : l'OL ne doit pas s'emballer pour autant

Invaincu en Ligue 1 et large vainqueur de Rennes (4-0), l'OL fait le plein de confiance. Mais plusieurs statistiques invitent à la prudence.

La fête était belle ce samedi au Parc OL, et personne ne songerait à la bouder. En restant invaincu après cinq journées et en corrigeant Rennes (4-0), l'OL a envoyé un signal fort à la concurrence. Un début de parcours qui plonge logiquement les supporters dans l'euphorie. Le club rhodanien n'avait plus démarré aussi bien un exercice de Ligue 1 depuis longtemps, de quoi nourrir les plus grandes ambitions à l'aube de la coupure internationale.

Il faut pourtant se garder de tout excès de confiance. Car cette belle entame ne constitue en rien une garantie pour la suite. Depuis le dernier titre de champion en 2008, l'OL a plusieurs fois entamé la saison sans défaite lors de ses cinq premiers matches, avec des issues finales très contrastées : 2e en 2009-10, mais aussi 3e à quatre reprises, 4e en 2011-12, et surtout une décevante 7e place en 2022-2023. Or, c'est justement cette dernière performance, réalisée sous la houlette de Peter Bosz, qui reste la plus récente référence en la matière. Un historique à méditer pour la troupe de Paulo Fonseca.

Les chiffres appellent à la prudence

Au-delà du classement, une donnée mérite l'attention : le rendement offensif lyonnais. Depuis le début de la saison, l'OL affiche un taux de réussite quasi insolent devant le but. Un indicateur permet de le mesurer, celui des xG, qui évaluent la probabilité qu'une occasion se transforme en but selon sa qualité. Plus le total de buts dépasse celui des xG, plus une équipe se montre efficace... ou chanceuse.

Le constat interpelle. L'OL a inscrit 10 buts cette saison en championnat, pour seulement 8,9 xG. Les quatre réalisations passées à Rennes ne doivent donc pas masquer une réalité plus fragile : les Lyonnais marquent beaucoup, mais se procurent finalement assez peu d'occasions franches. Les défenses de Ligue 1 n'offriront pas chaque semaine les largesses concédées par les Bretons à Décines. L'OL n'inscrira pas quatre buts tous les week-ends.