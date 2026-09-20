OL Académie : les U19 s'imposent à Sochaux

En déplacement à Sochaux ce dimanche, les U19 de l'OL ont signé leur premier succès en championnat (0-1). Un vrai bol d'air au classement.

Il n'y a pas que les professionnels qui ont fait le plein de confiance ce week-end. Après la victoire de la réserve ce samedi (3-2), les U19 de l'OL ont également brillé ce dimanche, en s'imposant sur la pelouse sochalienne (0-1). Un succès de prestige, puisque les Doubistes pointaient à la 3e place du classement avant la rencontre.

Une victoire décrochée avec la manière, qui pourrait lancer la saison des jeunes pousses lyonnaises. Les hommes de Karim Bounouara ont fait la différence juste avant la pause, grâce à un but d'Ajdin Muminović à la 44e minute. Un avantage que les Lyonnais auraient d'ailleurs pu creuser au fil de la partie, avec un brin de réussite supplémentaire dans le dernier geste.

3 points qui font du bien

Ce premier succès en championnat tombe à point nommé pour les joueurs de l'Académie. Au-delà de l'aspect symbolique, il permet aux Gones de remonter à la 11e place du classement, la première non relégable. Un vrai ballon d'oxygène après un début d'exercice compliqué.

Les Rhodaniens devront confirmer cette embellie dans les prochaines semaines. Les U19 lyonnais retrouveront la compétition le 4 octobre prochain, avec la réception du Paris FC à Meyzieu, pour le compte de la 6e journée du championnat.