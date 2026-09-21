Vainqueur avec la manière du Stade Rennais samedi soir, l'OL a pu se tourner vers la trêve internationale avec le sourire. Deuxième du championnat, la formation rhodanienne a plutôt bien géré son entame de championnat, avant d'attaquer un mois d'octobre plus corsé.

Il n'y avait qu'à voir le sourire sur son visage pour comprendre que la soirée avait été plus que positive. Au moment de couper pour quelques semaines, Paulo Fonseca avait le sentiment du devoir accompli samedi soir face à Rennes. Il faut dire que pas grand monde n'aurait pensé que l'OL n'allait faire qu'une bouchée du club breton dans ce choc de la 5e journée de Ligue 1. Pourtant, il n'y a pas eu de match à Décines, tant la domination lyonnaise a été claire. Avec onze points au compteur sur quinze possibles, l'OL pointe à la deuxième place du championnat et est dans les temps de passage.

Un groupe comme une famille

Le large succès pré-trêve contre un concurrence direct a forcément permis de remonter la note générale, mais Paulo Fonseca peut s'estimer heureux d'avoir vécu un été aussi positif. Entre tours de qualifications pour la Ligue des champions, mercato interminable, le club lyonnais a déjà vécu mille vies dans ce début de championnat. L'élimination contre Fenerbahçe aurait d'ailleurs pu couler mentalement toute une structure. La perte de la C1 a fait mal et ce ne sont pas Tyler Morton ou Mads Bidstrup qui diront le contraire. Il a fallu faire un vrai travail dans les têtes pour digérer la déception. Tout n'est pas parfait dans cette période et l'échec européen l'a prouvé. Toutefois, force est de reconnaître que cette équipe a su trouver les ressources pour basculer sur les nouveaux objectifs de la saison : le podium en Ligue 1 et la Ligue Europa.

"Ne pas s'enflammer"

Débarqué depuis un mois, Zachary Athekame n'a pas manqué de souligner "un groupe qui est comme une famille". Des propos qui rappellent forcément ceux de Mads Bidstrup dans l'interview accordée à Olympique-et-Lyonnais. Comme la saison passée, c'est peut-être dans cette force collective que l'OL trouvera son salut. "Quand je vois la mentalité du groupe, qui veut continuer à bosser, qui sait qu’il doit encore progresser, alors là, je me dis que nous sommes dans le positif, a déclaré Fonseca samedi. On a bien commencé le championnat et c’était très important." Dans cette première tranche de matchs, l'entraîneur lyonnais veut "avancer avec simplicité". Avec Toulouse, Le Havre et Auxerre sur les trois premières journées, les Lyonnais n'ont pas affronté des cadors de la Ligue 1.

Six matchs en octobre

La tâche s'est un peu plus compliquée sur les deux dernières sorties avec le Paris FC et Rennes. Résultat des comptes ? Quatre points sur six possibles. Et si le contenu dans la capitale en a clairement frustré plus d'un, réussir à ne pas perdre quand on ne peut pas gagner a montré que ce groupe pouvait faire front. Il faudra le confirmer dans les semaines qui viennent. Cela tombe bien, la montagne risque d'être un peu plus pentue en retour de trêve. Avec six matchs, l'OL va affronter Lens ou encore le PSG, mais aussi se coltiner deux rendez-vous de Ligue Europa dont les retrouvailles avec Pierre Sage. Ce ne sera pas un premier mois test mais Paulo Fonseca et ses joueurs en sauront peut-être un peu plus sur leurs ambitions futures.