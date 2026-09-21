OL : Boudache et Benlahlou avec les Espoirs algériens

Ces dernières heures, Kaïl Boudache a quitté Décines pour rejoindre l'Algérie. Au même titre que Daryll Benlahlou, actuellement prêté à Montpellier, l'ailier de l'OL a été retenu avec les U23 algériens pour la trêve internationale.

Le contingent sera faible à compter de la semaine prochaine. Paulo Fonseca l'a avoué, il n'aura pas beaucoup d'éléments à sa disposition pour occuper les séances d'entraînement. Il faut dire que plus d'une dizaine de joueurs ont été retenus pour cette trêve internationale, nouveau format. Parmi eux, Kaïl Boudache qui continue de marquer des points dans ce début de saison avec l'OL. L'ailier a avoué son désir de jouer une Coupe du monde avec l'Algérie, mais il doit pour le moment se contenter des Espoirs.

Deux amicaux contre l'Afrique du Sud

Comme en juin dernier, il a été retenu par Rafik Saïfi pour faire partie de la liste U23 des Fennecs. Durant cette trêve internationale qui va s'étirer sur deux semaines complètes, l'Algérie affrontera l'Afrique du Sud à deux reprises en amical. Les deux rencontres se tiendront les 30 septembre et 3 octobre. Ce sera l'occasion pour Kaïl Boudache de retrouver Daryll Benlahlou, prêté par l'OL à Montpellier, mais aussi l'ancien Lyonnais, Yacine Chaïb, qui évolue désormais dans le championnat local.