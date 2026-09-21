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Kaïl Boudache lors d'OL - Le Havre
Kaïl Boudache lors d’OL – Le Havre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL : Boudache et Benlahlou avec les Espoirs algériens

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Ces dernières heures, Kaïl Boudache a quitté Décines pour rejoindre l'Algérie. Au même titre que Daryll Benlahlou, actuellement prêté à Montpellier, l'ailier de l'OL a été retenu avec les U23 algériens pour la trêve internationale.

    Le contingent sera faible à compter de la semaine prochaine. Paulo Fonseca l'a avoué, il n'aura pas beaucoup d'éléments à sa disposition pour occuper les séances d'entraînement. Il faut dire que plus d'une dizaine de joueurs ont été retenus pour cette trêve internationale, nouveau format. Parmi eux, Kaïl Boudache qui continue de marquer des points dans ce début de saison avec l'OL. L'ailier a avoué son désir de jouer une Coupe du monde avec l'Algérie, mais il doit pour le moment se contenter des Espoirs.

    Deux amicaux contre l'Afrique du Sud

    Comme en juin dernier, il a été retenu par Rafik Saïfi pour faire partie de la liste U23 des Fennecs. Durant cette trêve internationale qui va s'étirer sur deux semaines complètes, l'Algérie affrontera l'Afrique du Sud à deux reprises en amical. Les deux rencontres se tiendront les 30 septembre et 3 octobre. Ce sera l'occasion pour Kaïl Boudache de retrouver Daryll Benlahlou, prêté par l'OL à Montpellier, mais aussi l'ancien Lyonnais, Yacine Chaïb, qui évolue désormais dans le championnat local.

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    4 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - lun 21 Sep 26 à 9 h 33

      Vous dites "Le contingent sera faible à compter de la semaine prochaine. Paulo Fonseca l'a avoué, il n'aura pas beaucoup d'éléments à sa disposition pour occuper les séances d'entraînement. Il faut dire que plus d'une dizaine de joueurs ont été retenus pour cette trêve internationale" est-ce que ce serait possible d'avoir un petit récap des joueurs concernés par la trêve ?

      Vu que chacun a eu droit (ou non) a son propre article, on s'y perd un peu

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      1. OLVictory
        OLVictory - lun 21 Sep 26 à 9 h 40

        J'en compte douze, sauf erreur.
        Sélections A :
        Tagliafico (Argentine), Athekamé (Suisse), Nakamura (Japon), Openda (Belgique), Bidstrup (Danemark), Niakhaté (Sénégal) et Greif (Slovaquie).

        Jeunes Équipe de France (5 joueurs) :
        U20 : Khalis Merah & Noham Kamara
        U19 : Rémi Himbert & Angel Garcia
        U18 : Adil Hamdani

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        1. Avatar
          lekinslayer - lun 21 Sep 26 à 9 h 53

          Par exemple Boudache (et Benlahlou) ne sont même pas dans ton récap alors que c'est littéralement cet article, c'est pour ça que je dis qu'on s'y perd

          mais tant mieux en un sens, ça veut dire que l'OL est de nouveau internationaliser

    2. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - lun 21 Sep 26 à 9 h 50

      Cela prouve que notre effectif est de qualité ! Venir jouer à Lyon est devenu un atout pour intégrer une sélection nationale ! Sans compter les joueurs « ratés » par les formateurs qui ont intégré l’équipe de France!

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