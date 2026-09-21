Encore une fois large vainqueur du Havre vendredi soir, OL Lyonnes caracole en tête de la Première Ligue. La rencontre est d’ailleurs entrée dans l’histoire du championnat avec la première décision de la VAR.

Avec vingt-deux buts inscrits en l'espace de trois rencontres, OL Lyonnes ne laisse quasiment rien à ses adversaires en ce début de saison de Première Ligue. Pour le suspense, on repassera logiquement puisque les joueuses de Jonatan Giraldez ridiculisent leurs opposants à chaque sortie. On ne voit pas qui pourrait empêcher la formation rhodanienne de soulever un nouveau trophée, si ce n'est le format du championnat. Quoi qu'il en soit, le large succès au Havre (1-8) restera à jamais dans l'histoire. Non pas pour les huit buts inscrits par les Lyonnaises, mais bien pour la première utilisation et décision prise en Première Ligue grâce à la VAR.

La VAR, une nouveauté dans cette saison en championnat

À la 30e minute, un centre de Jule Brand a été dévié par une défenseuse du HAC, sans que Charlène Laur n'intervienne. Ce n'est finalement que quelques secondes plus tard, au moment d'un ballon sorti en touche, que l'arbitre centrale a été invitée par ses assistants vidéo à aller visionner la VAR. Cela a débouché sur une décision d'accorder un penalty à OL Lyonnes, transformé par Ada Hegerberg pour le but du break.