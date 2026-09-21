Actualités
Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
Ada Hegerberg à l’échauffement avant Saint-Etienne – OL Lyonnes (Photo by Romain Doucelin / NurPhoto via AFP)

Le Havre - OL Lyonnes (1-8), à jamais dans l’histoire de la Première Ligue

  • par David Hernandez

    • Encore une fois large vainqueur du Havre vendredi soir, OL Lyonnes caracole en tête de la Première Ligue. La rencontre est d’ailleurs entrée dans l’histoire du championnat avec la première décision de la VAR.

    Avec vingt-deux buts inscrits en l'espace de trois rencontres, OL Lyonnes ne laisse quasiment rien à ses adversaires en ce début de saison de Première Ligue. Pour le suspense, on repassera logiquement puisque les joueuses de Jonatan Giraldez ridiculisent leurs opposants à chaque sortie. On ne voit pas qui pourrait empêcher la formation rhodanienne de soulever un nouveau trophée, si ce n'est le format du championnat. Quoi qu'il en soit, le large succès au Havre (1-8) restera à jamais dans l'histoire. Non pas pour les huit buts inscrits par les Lyonnaises, mais bien pour la première utilisation et décision prise en Première Ligue grâce à la VAR.

    La VAR, une nouveauté dans cette saison en championnat

    À la 30e minute, un centre de Jule Brand a été dévié par une défenseuse du HAC, sans que Charlène Laur n'intervienne. Ce n'est finalement que quelques secondes plus tard, au moment d'un ballon sorti en touche, que l'arbitre centrale a été invitée par ses assistants vidéo à aller visionner la VAR. Cela a débouché sur une décision d'accorder un penalty à OL Lyonnes, transformé par Ada Hegerberg pour le but du break.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement (2026-2027)
    Moins de dix joueurs, pas d’amical et du repos… l’OL va s’adapter à la nouvelle trêve

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Le Havre - OL Lyonnes (1-8), à jamais dans l’histoire de la Première Ligue 11:00
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement (2026-2027)
    Moins de dix joueurs, pas d’amical et du repos… l’OL va s’adapter à la nouvelle trêve 10:15
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : les U17 s’offrent une remontada contre Auxerre 09:30
    Kaïl Boudache lors d'OL - Le Havre
    OL : Boudache et Benlahlou avec les Espoirs algériens 08:45
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but contre Rennes.
    En s'imposant contre Rennes, l'OL valide une entame de saison satisfaisante 08:00
    Sidney Govou en septembre 2021
    OL : face au racisme, Govou lance un nouveau message fort 07:30
    Les U19 de l'OL contre ceux de Saint-Priest
    OL Académie : les U19 s'imposent à Sochaux 20/09/26
    Franck Haise, ancien entraîneur du RC Lens, aujourd'hui à Nice
    OL - Rennes (4-0) : Franck Haise fait son mea culpa 20/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : l'OL ne doit pas s'emballer pour autant 20/09/26
    Des supporters devant le Parc OL
    OL - Rennes (4-0) : la billetterie numérique vire au fiasco 20/09/26
    OL - Rennes (4-0) : Athekame, la bonne pioche à droite 20/09/26
    Ernest Nuamah (OL) buteur contre Auxerre
    Nuamah après OL - Rennes (4-0) : "Je suis de retour" 20/09/26
    OL Académie : la réserve décroche enfin sa première victoire (3-2) 20/09/26
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL - Rennes (4-0) : quand Tolisso va, tout va 20/09/26
    Paulo Fonseca lors de la conférence de presse d'avant-match Anderlecht - OL
    Fonseca après OL - Rennes (4-0) : "J'aime la mentalité de ce groupe" 20/09/26
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : l'OL s'impose par 4 buts d'écart, inédit depuis février 2025 20/09/26
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    OL - Rennes (4 -0) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 19/09/26
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Rennes
    L'OL roule sur Rennes (4-0) et grimpe provisoirement à la 2e place 19/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut