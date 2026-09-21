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La direction de l'OL avec celle de l'Athletico SC
La direction de l’OL avec celle de l’Athletico SC (@OL)

L’OL renouvelle avec son plus ancien partenaire international jusqu’en 2029 

  • par Enzo Catolino

    • Après une brève coupure, l'OL et l’académie de football libanaise, l'Athletico SC ont officialisé l’extension de leur collaboration pour trois années supplémentaires, soit jusqu’en 2029.

    Trois ans de plus pour le partenaire historique de l'Olympique lyonnais à l'international. Lancé en 2006, l'Athletico SC a pour but de proposer aux jeunes libanais une formation excellente leur permettant de venir pratiquer leur passion en Europe. C'est en ce sens que la relation de confiance a démarré en 2011 avec l'OL, permettant à l’académie libanaise d’offrir à ses jeunes les meilleurs standards de formation football et l’opportunité de rejoindre Lyon à travers des stages d’élite en immersion au sein des équipes de l’académie OL. Depuis, les liens se sont renforcés, faisant de ce partenariat, l’un des plus anciens liens internationaux pour l’OL.

    Un accord signé en présence des dirigeants lyonnais

    En marge du match entre l'OL et Rennes (4-0) samedi soir, l’Athletico a officialisé cette prolongation en présence de ses fondateurs : René Matta et Robert Paoli, mais aussi du directeur général de l’OL Michael Gerlinger et de son directeur sportif Matthieu Louis-Jean. Avec cette extension de la collaboration, les jeunes libanais pourront continuer de profiter d’un cadre de formation parmi les plus réputés en Europe, leur permettant de grandement progresser, et s’accrocher au rêve de devenir un jour joueur professionnel de football.

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