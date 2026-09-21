OL - Médias : TKYDG avec Aulasinho ce lundi à partir de 19h

Lancée dans une nouvelle formule depuis la reprise avec quatre chroniqueurs en plus de notre consultant Nicolas Puydebois, "Tant qu'il y aura des Gones" revient pour un nouveau numéro ce lundi soir. A partir de 19h et en direct, l'équipe de TKYDG avec le créateur de contenus, Aulasinho, débrieferont la victoire de l'OL face à Rennes.

Une victoire convaincante avant de couper. L'OL pouvait difficilement faire mieux samedi soir à domicile face au Stade Rennais. Trois jours après l'entrée réussie en Ligue Europa, les joueurs de Paulo Fonseca ont confirmé en Ligue 1 face à un concurrent direct. Et de forte belle manière avec ce succès 4-0 et une impression de match le plus abouti depuis la reprise.

Cela sera forcément au menu du nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi soir à partir de 19h. Lancée dans une nouvelle formule depuis la reprise de cette saison 2026-2027, l'émission TKYDG se décline dorénavant avec une équipe de quatre chroniqueurs réguliers qui interviendront une fois par mois pour décrypter l'actualité lyonnaise.

Quatre chroniqueurs, quatre expertises

Après "Sai2larbre" lundi dernier, c'est au tour du créateur de contenus, Aulasinho, de venir sur le plateau et d'échanger son point de vue avec Razik Brikh et Nicolas Puydebois. Pas une première pour celui qui s'est forgé une réputation sur TikTok puisqu'il avait lancé les hostilités de cette nouvelle formule fin août, avant d'être suivi par Baptiste Monveneur et Quentin Vieira, les deux derniers chroniqueurs de la bande et passés par l'OL Académie. Rendez-vous donc à 19h en direct pour parler de l'OL, de Corentin Tolisso ou encore de la longue trêve internationale qui arrive.