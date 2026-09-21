Après trois victoires en trois matchs de championnat, OL Lyonnes lance sa campagne de Ligue des champions mercredi. Un court déplacement en Suisse pour affronter le Servette dans un match qui sera arbitré par la Tchèque Michaela Pachtová.

Après les interrogations de l'été, OL Lyonnes a répondu de la meilleure des manières dans cette entame de championnat. Trois matchs, trois victoires, vingt-deux buts inscrits et trois encaissés. Difficile de faire beaucoup mieux, si ce n'est ne pas prendre à chaque fois un but. Toutefois, l'heure n'est pas à faire la fine bouche alors que se présente la Ligue des champions. Finalistes de la dernière édition, les joueuses de Jonatan Giraldez ont encore et toujours cet objectif en tête. Tout commence donc à Genève ce mercredi (18h45) pour affronter le Servette FCCF. Une première officielle entre les deux clubs voisins puisqu'ils se sont affrontés en amical à l'été 2025 du côté de Décines.

La VAR bien présente

Ce sera cette fois en Suisse au Stade de Genève avec un quatuor arbitral tchèque. Michaela Pachtová sera l'arbitre principale et aura pour assistantes Lucie Ratajová et Zuzana Špindlerová. Natálie Čampišová officiera comme quatrième arbitre. Croisant la route d'OL Lyonnes pour la première fois, Pachtová pourra s'appuyer sur la VAR avec le duo austro-hongrois Katalin Kulcsár - Christian-Petru Ciochirca aux manettes.