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Les joueurs de l'OL célèbrent un but contre Rennes.
Les joueurs de l’OL célèbrent un but contre Rennes. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : l’OL dauphin du PSG en 2026

  • par Enzo Catolino

    • Avec 44 points sur l’année civile en cours, l’OL est le deuxième club à avoir inscrit le plus de points en Ligue 1. Seul le Paris Saint Germain fait mieux (48).

    Malgré une édition 2025/2026 qui ne s’est pas achevée à la place que le club espérait et un début de saison difficile avec l'élimination en barrage de Ligue des champions face à Fenerbaçhe , l’Olympique Lyonnais figure parmi les meilleurs clubs français sur le plan comptable. Avec 44 points marqués sur l'année civile en cours, l’OL est à égalité avec l’AS Monaco, actuel leader de L1, seul le Paris Saint-Germain, vainqueur du Classique face à l’OM ce dimanche, fait mieux avec 48 points marqués sur l’année.

    La défense : le point fort de l’OL en 2026

    Quatrième arrière-garde l’an dernier, première d’Europe sur les cinq premiers matchs de la saison, l’OL et son coach Paulo Fonseca peuvent s’appuyer sur une solidité défensive pour construire leur succès : quinze cleans sheets sur la saison précédente et déjà trois cette saison. Les Lyonnais s’appuient aussi sur ses joueurs qui font partie du haut du panier en Ligue 1, avec Corentin Tolisso, deuxième joueur le plus décisif en Ligue 1 en 2026, impliqué sur 15 buts. Néanmoins, l'OL possède des axes d'améliorations notamment en attaque sur le réalisme puisque le club a fini septième meilleure attaque de Ligue 1 la saison dernière.

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