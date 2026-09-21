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Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
Camille Marmillot, joueuse d’OL Lyonnes (@Compte Instagram de la joueuse)

OL Académie : week-end encore victorieux pour les Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Au même titre que leurs aînées, les équipes de l’Académie d’OL Lyonnes ont connu la victoire ce week-end. Avec un nouveau score fleuve pour la réserve.

    Les week-ends se suivent et se rassemblent pour les équipes de jeunes de l'OL Académie féminine. Et ce n'est pas pour déplaire à Rachel Saïdi, directrice du centre, ainsi qu'à Julien Pernay et Mathis Duranty-Soubiran, coachs de la réserve et des U19. Dans le sillage du groupe professionnel auteur d'un sans-faute en Première Ligue, les cadettes affichent également 100% de victoires en ce début de championnat. Dimanche, seules les U19 jouaient du côté de Meyzieu et recevaient Fleury, une semaine après un festival offensif face à Dijon (6-0). La partie fut plus serrée contre les Franciliennes, mais à la fin, c'est bien OL Lyonnes qui l'emporte. Portées par Juliane Guillot qui n'en finit plus de marquer (quatre buts en trois matchs), les U19 ont pris le meilleur sur Fleury avec une victoire 2-1.

    Encore un doublé pour Marmillot

    Du suspense, il n'y en a par contre pas eu à Rousset pour la réserve d'OL Lyonnes. Les joueuses du duo Pernay - Scaramozzino n'ont fait qu'une bouchée du FC Rousset Sainte-Victoire avec un succès 7-1 dans le sud de la France. Après en avoir passé cinq au Puy-en-Velay lors du match d'ouverture, les Lyonnaises poursuivent leur festival offensif. Camille Marmillot a inscrit un nouveau doublé tandis que Gloria Bekoundou, Melina Gozzi, Maelys Ane, Maiwenn Olivier et Ainhoa Sagna ont participé à la fête. Prochain rendez-vous, dimanche prochain avec la réception d'Albi à Meyzieu.

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