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Orel Mangala lors de Belgique - Roumanie à l'Euro 2024
Orel Mangala lors de Belgique – Roumanie à l’Euro 2024 (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

OL : des nouvelles des joueurs prêtés

  • par Thomas Dioudonnat

    • De Getafe à la MLS en passant par la Ligue 2, les joueurs prêtés par l'OL ont connu des fortunes diverses ce week-end. Tour d'horizon.

    Du côté de l'Espagne, Orel Mangala a vécu un week-end particulier. Pour la première fois depuis son arrivée à Getafe, le Diable Rouge a débuté une rencontre sur le banc. L'ancien joueur de Nottingham Forest était remplaçant pour la réception de Málaga en Liga. Entré en jeu à la 65e minute, le milieu belge était donc sur la pelouse lorsque son équipe a ouvert le score et remporté la partie (1-0). Getafe pouvait compter sur un autre ancien Lyonnais dans ses rangs, Martín Satriano, souvent titulaire de l'autre côté des Pyrénées.

    En Ligue 2, Mahamadou Diawara a retrouvé les terrains avec le Red Star. De retour de suspension, le milieu de terrain de 21 ans a fait son entrée à l'heure de jeu lors de la victoire des siens sur la pelouse de Guingamp (1-3). Pleinement intégré à la rotation, le jeune Lyonnais participe à l'excellent début de saison des Franciliens, deuxièmes du classement derrière l'ASSE.

    De la Suisse aux États-Unis, des fortunes diverses

    Toujours en Ligue 2, Daryll Benlahlou ne s'est pas encore imposé comme un cadre à Montpellier. Le natif de Givors est néanmoins parvenu à grappiller une quinzaine de minutes de jeu sur la pelouse de Reims. Malgré une supériorité numérique dans les vingt dernières minutes, les Pailladins ont dû se contenter du match nul (1-1).

    Du côté de la Suisse, Enzo Molebe poursuit son adaptation au FC Lausanne-Sport. L'attaquant a enchaîné une deuxième titularisation consécutive avec les Vaudois. Lanterne rouge de son championnat, Lausanne affrontait le leader, Lugano. La hiérarchie a été respectée, puisque les visiteurs sont venus gagner facilement en Suisse romande (0-4). Le jeune Gone a été remplacé à la 55e minute par Florent Mollet, un autre ancien pensionnaire de Ligue 1. Enfin, aux États-Unis, Matt Turner continue de faire figure de titulaire indiscutable dans les cages du New England Revolution, large vainqueur d'Orlando City (4-2) en Major League Soccer.

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