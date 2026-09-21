Un homme a été interpellé mercredi 16 septembre, à Grenoble, dans le cadre de l’enquête menée après le cambriolage en mai dernier du domicile de l’attaquante d’OL Lyonnes, Ada Hegerberg.

Près de quatre mois après le cambriolage qu’Ada Hegerberg a subi à son domicile, l’enquête a connu une avancée. Ce lundi 21 septembre, la gendarmerie nationale rapporte dans un communiqué de presse avoir interpellé une personne pour le cambriolage en mai dernier. Les faits remontent à la nuit du 21 au 22 mai dernier, veille de la finale de Ligue des champions perdue par OL Lyonnes à Oslo, face au FC Barcelone (0-4). La personne en avait profité pour voler des biens à la Norvégienne.

Une enquête menée par la brigade de recherches

Saisie par le parquet de Lyon, la brigade de recherches de Givors a poursuivi les investigations. Les enquêteurs ont pu exploiter un profil ADN trouvé sur les lieux. L’analyse de cet ADN aurait permis d’identifier un suspect déjà connu pour des faits similaires.

Interpellé à Grenoble, l’auteur présumé des faits a été placé en garde à vue avant d’être déféré deux jours plus tard au tribunal judiciaire de Lyon pour être jugé en comparution immédiate.

Néanmoins, le dossier a été renvoyé à l’audience du 5 novembre prochain à la demande du prévenu. L’enquête se poursuit afin de déterminer précisément son éventuelle implication dans le cambriolage du domicile de la joueuse lyonnaise.