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Angel Garcia, défenseur de l'OL
Angel Garcia, défenseur de l’OL (@OL)

Touché physiquement, Angel Garcia (OL) contraint de renoncer à l'équipe de France U19

  • par David Hernandez

    • Retenu pour la première fois avec l'équipe de France U19, Angel Garcia ne pourra pas honorer sa convocation. Touché avec l'OL, le latéral gauche a dû déclarer forfait.

    Dimanche, Rémi Himbert a pris seul la direction de Clairefontaine. Il aurait pourtant dû être accompagné par l'un de ses compères de formation : Angel Garcia. Ayant signé pro en juin dernier, le latéral gauche de l'OL avait eu la bonne surprise de voir son nom dans la liste de Jean-Luc Vannuchi pour cette trêve internationale de septembre. Malheureusement, les débuts avec les U19 français attendront encore un peu pour le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon. En effet, Garcia ne s'est pas présenté au CNF Clairefontaine et a été retiré de la liste initiale, en raison d'un pépin physique.

    Une préparation estivale déjà tronquée

    Absent avec la réserve samedi, le latéral va donc espérer pouvoir taper dans l'oeil de son sélectionneur dans les semaines à venir pour pouvoir participer au deuxième tour de qualification (11 au 17 novembre) pour le prochain Euro de la catégorie. En attendant, Angel Garcia va chercher à se remettre sur pied, lui qui a déjà connu une préparation estivale tronquée, tandis que Rémi Himbert sera le seul représentant de l'OL pour le tournoi amical en Croatie, qui débute le 25 septembre.

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