OL - Médias : suivez TKYDG en direct

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour pour un nouveau numéro. Au programme, la très belle victoire de l'OL contre Rennes avec un Corentin Tolisso retrouvé, mais aussi une projection sur la trêve internationale.

    Il va y avoir des sourires sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". Difficile de faire autrement après la prestation livrée par les joueurs de Paulo Fonseca face à Rennes. Après un succès inaugural en Ligue Europa en milieu de semaine dernière, l'OL a remis ça samedi contre un concurrent direct. Et si face Anderlecht, le contenu en deuxième mi-temps a laissé à désirer, celui offert au public du Parc OL a été clairement réussi. Ce sera logiquement le premier thème de ce nouveau numéro de TKYDG en présence de notre consultant Nicolas Puydebois et notre chroniqueur Aulasinho.

    Tous deux reviendront également sur la performance de Corentin Tolisso, dans le dur depuis le début de la saison et qui a certainement livré son meilleur match depuis plusieurs semaines. La machine est-elle enfin lancée ? Il faudra patienter pour le savoir puisque l'OL vient de rentrer dans sa première trêve internationale, qui durera trois semaines.

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