OL : le programme des internationaux A lyonnais pendant la trêve

Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by RYAN PIERSE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Depuis lundi, 10 joueurs lyonnais ont quitté le club pour rejoindre leur sélection A. Ligue des Nations, matchs amicaux ou encore qualification à la CAN 2027, du lourd les attend lors des trois prochaines semaines.

Beaucoup de matchs aux forts enjeux attendent les Lyonnais convoqués en sélection A pendant cette trêve. Seuls Nicolas Tagliafico (Argentine) et Keito Nakamura (Japon) auront le droit à des rencontres amicales durant cette période. Les autres disputeront des affiches officielles, comme la Ligue des Nations pour les Européens et les qualifications à la CAN 2027 pour les Africains.

Le programme international détaillé des Lyonnais

Italie – Belgique : vendredi 25 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

Belgique – France : lundi 28 septembre à 20h45 (J2 Ligue des Nations)

Belgique – Turquie : vendredi 2 octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)

France – Belgique : lundi 5 octobre à 20h45 (J4 Ligue des Nations)

Macédoine du Nord – Suisse : samedi 26 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

Écosse – Suisse : mardi 29 septembre à 19h45 (J2 Ligue des Nations)

Suisse – Slovénie : samedi 3 octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)

Suisse – Macédoine du Nord : mardi 6 octobre à 20h45 (J4 Ligue des Nations)

Ernest Nuamah (Ghana)

Côte d’Ivoire – Ghana : jeudi 24 septembre à 21h00 (J1 - Qualification CAN 2027)

Ghana – Gambie : mardi 29 septembre à 18h00 (J2 - Qualification CAN 2027)

Maroc – Ghana : dimanche 4 octobre à 20h00 (match amical)

Pavel Sulc (République tchèque)

République tchèque – Croatie : samedi 26 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

République tchèque – Angleterre : mardi 29 septembre à 20h45 (J2 Ligue des Nations)

Espagne – République tchèque : samedi 3 octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)

Angleterre – République tchèque : mardi 6 octobre à 20h45 (J4 Ligue des Nations)

Argentine – Bolivie : mercredi 30 septembre à 21h (match amical)

Argentine – Burkina Faso : samedi 3 octobre à 21h (match amical)

Argentine – Bénin : mardi 6 octobre à 20h (match amical)

Norvège – Danemark : jeudi 24 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

Danemark – Pays de Galles : dimanche 27 septembre à 20h45 (J2 Ligue des Nations)

Danemark – Portugal : jeudi 1er octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)

Pays de Galles – Danemark : dimanche 4 octobre à 20h45 (J4 Ligue des Nations)

Sénégal – Mozambique : vendredi 25 septembre à 15h (J1 - Qualification CAN 2027)

Éthiopie – Sénégal : mardi 29 septembre à 15h (J2 - Qualification CAN 2027)

Sénégal - Comores : le dimanche 4 octobre à 14h (match amical)

Autriche – Israël : jeudi 24 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

Autriche – Kosovo : dimanche 27 septembre à 18h (J2 Ligue des Nations)

République d’Irlande – Autriche : jeudi 1er octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)

Kosovo – Autriche : dimanche 4 octobre à 18h (J4 Ligue des Nations)

Japon – Uruguay : jeudi 24 septembre à 12h05 (Kirin Challenge Cup)

Japon – Venezuela : lundi 28 septembre à 12h25 (Kirin Challenge Cup)

Japon – Équateur : jeudi 1er octobre à 12h10 (Kirin Cup Soccer)

Japon – vainqueur de l'autre rencontre : lundi 5 octobre (Kirin Cup Soccer)

Slovaquie – Moldavie : samedi 26 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

Slovaquie – Kazakhstan : mardi 29 septembre à 20h45 (J2 Ligue des Nations)

Îles Féroé – Slovaquie : vendredi 2 octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)

Moldavie – Slovaquie : mardi 6 octobre à 20h45 (J4 Ligue des Nations)