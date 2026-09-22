OL : le programme des internationaux A lyonnais pendant la trêve

Depuis lundi, 10 joueurs lyonnais ont quitté le club pour rejoindre leur sélection A. Ligue des Nations, matchs amicaux ou encore qualification à la CAN 2027, du lourd les attend lors des trois prochaines semaines.
Beaucoup de matchs aux forts enjeux attendent les Lyonnais convoqués en sélection A pendant cette trêve. Seuls Nicolas Tagliafico (Argentine) et Keito Nakamura (Japon) auront le droit à des rencontres amicales durant cette période. Les autres disputeront des affiches officielles, comme la Ligue des Nations pour les Européens et les qualifications à la CAN 2027 pour les Africains.
Le programme international détaillé des Lyonnais
Loïs Openda (Belgique)
Italie – Belgique : vendredi 25 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)
Belgique – France : lundi 28 septembre à 20h45 (J2 Ligue des Nations)
Belgique – Turquie : vendredi 2 octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)
France – Belgique : lundi 5 octobre à 20h45 (J4 Ligue des Nations)
Zachary Athekame (Suisse)
Macédoine du Nord – Suisse : samedi 26 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)
Écosse – Suisse : mardi 29 septembre à 19h45 (J2 Ligue des Nations)
Suisse – Slovénie : samedi 3 octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)
Suisse – Macédoine du Nord : mardi 6 octobre à 20h45 (J4 Ligue des Nations)
Ernest Nuamah (Ghana)
Côte d’Ivoire – Ghana : jeudi 24 septembre à 21h00 (J1 - Qualification CAN 2027)
Ghana – Gambie : mardi 29 septembre à 18h00 (J2 - Qualification CAN 2027)
Maroc – Ghana : dimanche 4 octobre à 20h00 (match amical)
Pavel Sulc (République tchèque)
République tchèque – Croatie : samedi 26 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)
République tchèque – Angleterre : mardi 29 septembre à 20h45 (J2 Ligue des Nations)
Espagne – République tchèque : samedi 3 octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)
Angleterre – République tchèque : mardi 6 octobre à 20h45 (J4 Ligue des Nations)
Nicolas Tagliafico (Argentine)
Argentine – Bolivie : mercredi 30 septembre à 21h (match amical)
Argentine – Burkina Faso : samedi 3 octobre à 21h (match amical)
Argentine – Bénin : mardi 6 octobre à 20h (match amical)
Mads Bidstrup (Danemark)
Norvège – Danemark : jeudi 24 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)
Danemark – Pays de Galles : dimanche 27 septembre à 20h45 (J2 Ligue des Nations)
Danemark – Portugal : jeudi 1er octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)
Pays de Galles – Danemark : dimanche 4 octobre à 20h45 (J4 Ligue des Nations)
Moussa Niakhaté (Sénégal)
Sénégal – Mozambique : vendredi 25 septembre à 15h (J1 - Qualification CAN 2027)
Éthiopie – Sénégal : mardi 29 septembre à 15h (J2 - Qualification CAN 2027)
Sénégal - Comores : le dimanche 4 octobre à 14h (match amical)
Felix Bacher (Autriche)
Autriche – Israël : jeudi 24 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)
Autriche – Kosovo : dimanche 27 septembre à 18h (J2 Ligue des Nations)
République d’Irlande – Autriche : jeudi 1er octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)
Kosovo – Autriche : dimanche 4 octobre à 18h (J4 Ligue des Nations)
Keito Nakamura (Japon)
Japon – Uruguay : jeudi 24 septembre à 12h05 (Kirin Challenge Cup)
Japon – Venezuela : lundi 28 septembre à 12h25 (Kirin Challenge Cup)
Japon – Équateur : jeudi 1er octobre à 12h10 (Kirin Cup Soccer)
Japon – vainqueur de l'autre rencontre : lundi 5 octobre (Kirin Cup Soccer)
Dominik Greif (Slovaquie)
Slovaquie – Moldavie : samedi 26 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)
Slovaquie – Kazakhstan : mardi 29 septembre à 20h45 (J2 Ligue des Nations)
Îles Féroé – Slovaquie : vendredi 2 octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)
Moldavie – Slovaquie : mardi 6 octobre à 20h45 (J4 Ligue des Nations)
Gros programme pour Pavel !