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Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by RYAN PIERSE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL : le programme des internationaux A lyonnais pendant la trêve

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • Depuis lundi, 10 joueurs lyonnais ont quitté le club pour rejoindre leur sélection A. Ligue des Nations, matchs amicaux ou encore qualification à la CAN 2027, du lourd les attend lors des trois prochaines semaines.

    Beaucoup de matchs aux forts enjeux attendent les Lyonnais convoqués en sélection A pendant cette trêve. Seuls Nicolas Tagliafico (Argentine) et Keito Nakamura (Japon) auront le droit à des rencontres amicales durant cette période. Les autres disputeront des affiches officielles, comme la Ligue des Nations pour les Européens et les qualifications à la CAN 2027 pour les Africains.

    Le programme international détaillé des Lyonnais

    Loïs Openda (Belgique)

    Italie – Belgique : vendredi 25 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

    Belgique – France : lundi 28 septembre à 20h45 (J2 Ligue des Nations)

    Belgique – Turquie : vendredi 2 octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)

    France – Belgique : lundi 5 octobre à 20h45 (J4 Ligue des Nations)

    Zachary Athekame (Suisse)

    Macédoine du Nord – Suisse : samedi 26 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

    Écosse – Suisse : mardi 29 septembre à 19h45 (J2 Ligue des Nations)

    Suisse – Slovénie : samedi 3 octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)

    Suisse – Macédoine du Nord : mardi 6 octobre à 20h45 (J4 Ligue des Nations)

    Ernest Nuamah (Ghana)

    Côte d’Ivoire – Ghana : jeudi 24 septembre à 21h00 (J1 - Qualification CAN 2027)

    Ghana – Gambie : mardi 29 septembre à 18h00 (J2 - Qualification CAN 2027)

    Maroc – Ghana : dimanche 4 octobre à 20h00 (match amical)

    Pavel Sulc (République tchèque)

    République tchèque – Croatie : samedi 26 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

    République tchèque – Angleterre : mardi 29 septembre à 20h45 (J2 Ligue des Nations)

    Espagne – République tchèque : samedi 3 octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)

    Angleterre – République tchèque : mardi 6 octobre à 20h45 (J4 Ligue des Nations)

    Nicolas Tagliafico (Argentine)

    Argentine – Bolivie : mercredi 30 septembre à 21h (match amical)

    Argentine – Burkina Faso : samedi 3 octobre à 21h (match amical)

    Argentine – Bénin : mardi 6 octobre à 20h (match amical)

    Mads Bidstrup (Danemark)

    Norvège – Danemark : jeudi 24 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

    Danemark – Pays de Galles : dimanche 27 septembre à 20h45 (J2 Ligue des Nations)

    Danemark – Portugal : jeudi 1er octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)

    Pays de Galles – Danemark : dimanche 4 octobre à 20h45 (J4 Ligue des Nations)

    Moussa Niakhaté (Sénégal)

    Sénégal – Mozambique : vendredi 25 septembre à 15h (J1 - Qualification CAN 2027)

    Éthiopie – Sénégal : mardi 29 septembre à 15h (J2 - Qualification CAN 2027)

    Sénégal - Comores : le dimanche 4 octobre à 14h (match amical)

    Felix Bacher (Autriche)

    Autriche – Israël : jeudi 24 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

    Autriche – Kosovo : dimanche 27 septembre à 18h (J2 Ligue des Nations)

    République d’Irlande – Autriche : jeudi 1er octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)

    Kosovo – Autriche : dimanche 4 octobre à 18h (J4 Ligue des Nations)

    Keito Nakamura (Japon)

    Japon – Uruguay : jeudi 24 septembre à 12h05 (Kirin Challenge Cup)

    Japon – Venezuela : lundi 28 septembre à 12h25 (Kirin Challenge Cup)

    Japon – Équateur : jeudi 1er octobre à 12h10 (Kirin Cup Soccer)

    Japon – vainqueur de l'autre rencontre : lundi 5 octobre (Kirin Cup Soccer)

    Dominik Greif (Slovaquie)

    Slovaquie – Moldavie : samedi 26 septembre à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

    Slovaquie – Kazakhstan : mardi 29 septembre à 20h45 (J2 Ligue des Nations)

    Îles Féroé – Slovaquie : vendredi 2 octobre à 20h45 (J3 Ligue des Nations)

    Moldavie – Slovaquie : mardi 6 octobre à 20h45 (J4 Ligue des Nations)

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Interol - mar 22 Sep 26 à 8 h 00

      Gros programme pour Pavel !

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