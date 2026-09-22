OL - OM : un ballon spécial pour les Olympico cette saison

Les cinq ballons « Matchs Temps Forts » de la Ligue 1 McDonald’s (YouTube : Ligue 1)

À l’occasion de cinq grandes affiches de la saison, la LFP et Kipsta vont dévoiler cinq ballons événementiels spécialement conçus pour les "Matchs Temps Forts" de la Ligue 1. Parmi eux, un ballon sera dédié aux chocs des Olympiques entre l'OL et l'OM.

Pour la saison 2026-2027, la LFP et Kipsta ont décidé de mettre en avant cinq affiches majeures du championnat avec des ballons aux designs exclusifs. Le dispositif concerne Le Classique, L’Olympique, le Derby du Nord, le Derby de la Côte d’Azur et le Derby de Paris.

Un ballon dédié à l’Olympico

L’Olympique fait partie des cinq affiches retenues par la LFP. Le ballon événementiel reprendra les codes graphiques de la Ligue 1, avec notamment les blasons des deux clubs face à face, ainsi que le « The One » et le rose électrique associé aux « Matchs Temps Forts ». Ce ballon accompagnera les deux confrontations entre l’OL et l’OM cette saison. Le premier Olympico aura lieu au Parc OL lors de la 14e journée, avant le match retour au Vélodrome lors de la 25e journée.

Cinq ballons pour dix rencontres

La LFP et Kipsta utiliseront ces cinq créations lors des matchs aller et retour, soit dix rencontres au total sur l’ensemble de la saison.

Les cinq affiches concernées sont :

Le Classique : OM - PSG en J5 et PSG - OM en J19 ;

L’Olympique : OL - OM en J14 et OM - OL en J25 ;

Le Derby du Nord : LOSC - RC Lens en J9 et RC Lens - LOSC en J25 ;

Derby de la Côte d’Azur : AS Monaco - OGC Nice en J15 et OGC Nice - AS Monaco en J33 ;

Derby de Paris : PSG - Paris FC en J14 et Paris FC - PSG en J26.

Ces ballons resteront exclusivement réservés à ces rencontres et ne seront pas commercialisés.

Un design spécifique pour les grandes affiches

Cette initiative s’inscrit dans le dispositif « Matchs Temps Forts », déployé par la LFP pour la troisième saison. L’objectif consiste à donner une identité particulière aux affiches majeures de la Ligue 1 McDonald’s. Les différents éléments visuels apparaîtront notamment sur les retransmissions, les supports digitaux, les activations avec les clubs et partenaires ainsi que lors du protocole d’avant-match.

Derrière ces créations, Kipsta conserve les mêmes exigences techniques que pour les ballons officiels du championnat. Conçus et testés en France, les ballons bénéficient de la certification FIFA Quality Pro, le plus haut niveau de certification.