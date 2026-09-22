Actualités
Les cinq ballons « Matchs Temps Forts » de la Ligue 1 McDonald’s (YouTube : Ligue 1)

OL - OM : un ballon spécial pour les Olympico cette saison

  • par Alban Nivet

    • À l’occasion de cinq grandes affiches de la saison, la LFP et Kipsta vont dévoiler cinq ballons événementiels spécialement conçus pour les "Matchs Temps Forts" de la Ligue 1. Parmi eux, un ballon sera dédié aux chocs des Olympiques entre l'OL et l'OM.

    Pour la saison 2026-2027, la LFP et Kipsta ont décidé de mettre en avant cinq affiches majeures du championnat avec des ballons aux designs exclusifs. Le dispositif concerne Le ClassiqueL’Olympique, le Derby du Nord, le Derby de la Côte d’Azur et le Derby de Paris.

    Un ballon dédié à l’Olympico

    L’Olympique fait partie des cinq affiches retenues par la LFP. Le ballon événementiel reprendra les codes graphiques de la Ligue 1, avec notamment les blasons des deux clubs face à face, ainsi que le « The One » et le rose électrique associé aux « Matchs Temps Forts ». Ce ballon accompagnera les deux confrontations entre l’OL et l’OM cette saison. Le premier Olympico aura lieu au Parc OL lors de la 14e journée, avant le match retour au Vélodrome lors de la 25e journée.

    Cinq ballons pour dix rencontres

    La LFP et Kipsta utiliseront ces cinq créations lors des matchs aller et retour, soit dix rencontres au total sur l’ensemble de la saison.

    Les cinq affiches concernées sont :

    Le Classique : OM - PSG en J5 et PSG - OM en J19 ;

    L’Olympique : OL - OM en J14 et OM - OL en J25 ;

    Le Derby du Nord : LOSC - RC Lens en J9 et RC Lens - LOSC en J25 ;

    Derby de la Côte d’Azur : AS Monaco - OGC Nice en J15 et OGC Nice - AS Monaco en J33 ;

    Derby de Paris : PSG - Paris FC en J14 et Paris FC - PSG en J26.

    Ces ballons resteront exclusivement réservés à ces rencontres et ne seront pas commercialisés.

    Un design spécifique pour les grandes affiches

    Cette initiative s’inscrit dans le dispositif « Matchs Temps Forts », déployé par la LFP pour la troisième saison. L’objectif consiste à donner une identité particulière aux affiches majeures de la Ligue 1 McDonald’s. Les différents éléments visuels apparaîtront notamment sur les retransmissions, les supports digitaux, les activations avec les clubs et partenaires ainsi que lors du protocole d’avant-match.

    Derrière ces créations, Kipsta conserve les mêmes exigences techniques que pour les ballons officiels du championnat. Conçus et testés en France, les ballons bénéficient de la certification FIFA Quality Pro, le plus haut niveau de certification.

    à lire également
    OL : une même formule, deux visages du Paris FC à Rennes

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL : une même formule, deux visages du Paris FC à Rennes 08:40
    OL - OM : un ballon spécial pour les Olympico cette saison 08:00
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : le programme des internationaux A lyonnais pendant la trêve 07:30
    Vignette TKYDG 21 09 2026
    OL - Rennes (4-0), un match référence ? 21/09/26
    Athekame (OL) contre Pembélé (Le Havre)
    En championnat, l'OL domine l'Europe défensivement 21/09/26
    Angel Garcia, défenseur de l'OL
    Touché physiquement, Angel Garcia (OL) contraint de renoncer à l'équipe de France U19 21/09/26
    Ada Hegerberg au centre d'entraînement de l'OL en mai 2023
    OL Lyonnes : une interpellation après le cambriolage du domicile d’Ada Hegerberg 21/09/26
    Orel Mangala lors de Belgique - Roumanie à l'Euro 2024
    OL : des nouvelles des joueurs prêtés 21/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
    OL Académie : week-end encore victorieux pour les Lyonnes 21/09/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but contre Rennes.
    Ligue 1 : l’OL dauphin du PSG en 2026 21/09/26
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    Ligue des champions : Servette - OL Lyonnes arbitré par une Tchèque 21/09/26
    TKYDG
    OL - Médias : TKYDG avec Aulasinho ce lundi à partir de 19h 21/09/26
    La direction de l'OL avec celle de l'Athletico SC
    L’OL renouvelle avec son plus ancien partenaire international jusqu’en 2029  21/09/26
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Le Havre - OL Lyonnes (1-8), à jamais dans l’histoire de la Première Ligue 21/09/26
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement (2026-2027)
    Moins de dix joueurs, pas d’amical et du repos… l’OL va s’adapter à la nouvelle trêve 21/09/26
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : les U17 s’offrent une remontada contre Auxerre 21/09/26
    Kaïl Boudache lors d'OL - Le Havre
    OL : Boudache et Benlahlou avec les Espoirs algériens 21/09/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but contre Rennes.
    En s'imposant contre Rennes, l'OL valide une entame de saison satisfaisante 21/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut