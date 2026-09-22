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Noah Nartey (OL) face à Casseres (Toulouse) (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

OL - Ligue 1 : un premier point sur les avertissements après 5 journées

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Comme la saison passée, chaque joueur de Ligue 1 sera automatiquement suspendu à son 5e avertissement. Pour l'instant, l'OL n'est pas inquiété.

    Vous avez désormais pris l'habitude après une saison sous ce nouveau régime. Aujourd'hui, un joueur de Ligue 1 sera automatiquement puni pour un match s'il reçoit cinq avertissements dans les compétitions françaises. Il n'est plus question des trois cartons jaunes en dix rencontres comme c'était le cas avant 2025-2026. Après cinq journées, et alors que se profile une longue trêve internationale, il est temps de faire un premier point pour les Lyonnais.

    Deux jeunes pour Noah Nartey

    Actuellement, il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure. Les joueurs de Paulo Fonseca ont écopé de neuf "biscottes". Noah Nartey est celui qui a été le plus sanctionné (à deux reprises). Sept autres de ses partenaires ont reçu une mise en garde : Tanner Tessmann, Tyler Morton, Felix Bacher, Zachary Athekame, Loïs Openda, Moussa Niakhaté et Pavel Šulc. Pour l'instant, il reste donc une grande marge avant qu'un de ces garçons ne soit sous la menace d'une suspension.

    Attention néanmoins, car c'est un élément qui sera à surveiller tout au long de l'exercice et qui pourrait avoir son importance plus tard.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Sherman28 - mar 22 Sep 26 à 10 h 18

      Et deux jeunes pour Noah, deux !

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