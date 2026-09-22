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Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
Alejandro Gomes Rodriguez lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : Gomes Rodriguez, Gonçalves et Da Silva retenus chez les jeunes Anglais et Portugais

  • par Enzo Catolino

    • Joueurs de la réserve, Alejandro Gomes Rodriguez, Tiago Gonçalves et Matthias Da Silva vont s'envoler pour leur sélection respective. Ils rejoindront l'Angleterre U19 et le Portugais U20.

    Trois autres membres de l'académie lyonnaise vont partir rejoindre leur sélection pendant cette trêve internationale. Alejandro Gomes Rodriguez, buteur avec la réserve lors de la victoire ce week-end face à Thonon (3-2), retrouvera la formation U19 anglaise. L'attaquant rhodanien a un programme chargé puisqu'il disputera quatre rencontres pendant cette trêve, face à l'Irlande, la Norvège, les États-Unis et la Belgique. Il sera de retour à l'académie après le 5 octobre.

    Première fois avec les U20 portugais pour Gonçalves et Da Silva

    Appelés à plusieurs reprises avec les équipes U18 et U19 du Portugal, Tiago Gonçalves et Matthias Da Silva connaissent une première convocation avec les U20. Le gardien et le milieu de terrain seront réunis avec leur équipe nationale pour y jouer trois affiches durant cette trêve internationale. Les deux footballeurs participeront à un match de moins que leur compère britannique. Ils affronteront successivement la Pologne, la Suisse et la République tchèque. Ils seront ensuite de retour à Lyon après le 2 octobre.

    Les trois jeunes hommes rateront sans doute la prochaine journée de National 2. La troupe de Gueïda Fofana se déplacera sur la pelouse de Jura Dolois le 3 octobre.

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