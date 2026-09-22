10 joueurs chez les A et 8 avec les sélections jeunes ont été convoqués par leur pays respectif. Au programme des footballeurs de l'OL, des matchs amicaux mais aussi des qualifications européennes.
À la base ils étaient neuf jusqu’au forfait de dernière minute d’Angel Garcia pour la France U19. Rémi Himbert a donc rejoint Clairefontaine en tant que seul Lyonnais pour y disputer un tournoi en Croatie. Les autres convoqués joueront des matchs amicaux, dont le tournoi de Limoges pour Adil Hamdani. Noah Nartey participera tout de même aux qualifications à l’Euro U21.
Le programme détaillé des jeunes Lyonnais en sélection
Noham Kamara, Khalis Merah (France U20)
Allemagne – France: vendredi 25 septembre à 17h30 (match amical)
France – Angleterre : mardi 29 septembre à 11h30 (match amical)
France – Italie : samedi 3 octobre à 11h00 (match amical)
Rémi Himbert (France U19)
France – Italie : vendredi 25 septembre à 15h30 (Tournoi Croatie)
France – Croatie : lundi 28 septembre à 15h30 (Tournoi Croatie)
France – Turquie : jeudi 1er octobre à 12h45 (Tournoi Croatie)
Adil Hamdani (France U18)
France – Autriche : mercredi 23 septembre à 19h (Tournoi de Limoges)
France – Ukraine : vendredi 25 septembre à 19h (Tournoi de Limoges)
France – Japon : dimanche 27 septembre à 18h (Tournoi de Limoges)
Kaïl Boudache (Algérie U23)
Afrique du Sud – Algérie : le 30 septembre (match amical)
Afrique du Sud – Algérie : le 3 octobre (match amical)
Matthias Da Silva, Tiago Gonçalves (Portugal U20)
Portugal – Pologne : samedi 26 septembre à 18h00 (Algarve Cup)
Portugal – Suisse : mardi 29 septembre à 12h00 (Algarve Cup)
Portugal – République tchèque : vendredi 2 octobre à 16h00 (Algarve Cup)
Alejandro Gomes Rodriguez (Angleterre U19)
Angleterre – Irlande : vendredi 25 septembre à 20h00 (match amical)
Angleterre – Norvège : mardi 29 septembre à 16h00 (match amical)
Angleterre – États-Unis : vendredi 2 octobre à 16h00 (match amical)
Angleterre – Belgique : lundi 5 octobre à 13h00 (match amical)
Noah Nartey (Danemark U21)
Danemark – Biélorussie : lundi 28 septembre à 18h30 (qualifications Euro U21)
Autriche – Danemark : vendredi 2 octobre à 18h (qualifications Euro U21)
Danemark – Belgique : mardi 6 octobre à 18h30 (qualifications Euro U21)