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Les joueurs de l’OL Adil Hamdani et Rémi Himbert (@OetL)

OL Académie : le programme des jeunes convoqués par leur sélection durant la trêve

  • par Enzo Catolino

    • 10 joueurs chez les A et 8 avec les sélections jeunes ont été convoqués par leur pays respectif. Au programme des footballeurs de l'OL, des matchs amicaux mais aussi des qualifications européennes.

    À la base ils étaient neuf jusqu’au forfait de dernière minute d’Angel Garcia pour la France U19. Rémi Himbert a donc rejoint Clairefontaine en tant que seul Lyonnais pour y disputer un tournoi en Croatie. Les autres convoqués joueront des matchs amicaux, dont le tournoi de Limoges pour Adil Hamdani. Noah Nartey participera tout de même aux qualifications à l’Euro U21.

    Le programme détaillé des jeunes Lyonnais en sélection

    Noham Kamara, Khalis Merah (France U20)

    Allemagne – France: vendredi 25 septembre à 17h30 (match amical)

    France – Angleterre : mardi 29 septembre à 11h30 (match amical)

    France – Italie : samedi 3 octobre à 11h00 (match amical)

    Rémi Himbert (France U19)

    France – Italie : vendredi 25 septembre à 15h30 (Tournoi Croatie)

    France – Croatie : lundi 28 septembre à 15h30 (Tournoi Croatie)

    France – Turquie : jeudi 1er octobre à 12h45 (Tournoi Croatie)

    Adil Hamdani (France U18)

    France – Autriche : mercredi 23 septembre à 19h (Tournoi de Limoges)

    France – Ukraine : vendredi 25 septembre à 19h (Tournoi de Limoges)

    France – Japon : dimanche 27 septembre à 18h (Tournoi de Limoges)

    Kaïl Boudache (Algérie U23)

    Afrique du Sud – Algérie : le 30 septembre (match amical)

    Afrique du Sud – Algérie : le 3 octobre (match amical)

    Matthias Da Silva, Tiago Gonçalves (Portugal U20)

    Portugal – Pologne : samedi 26 septembre à 18h00 (Algarve Cup)

    Portugal – Suisse : mardi 29 septembre à 12h00 (Algarve Cup)

    Portugal – République tchèque : vendredi 2 octobre à 16h00 (Algarve Cup)

    Alejandro Gomes Rodriguez (Angleterre U19)

    Angleterre – Irlande : vendredi 25 septembre à 20h00 (match amical)

    Angleterre – Norvège : mardi 29 septembre à 16h00 (match amical)

    Angleterre – États-Unis : vendredi 2 octobre à 16h00 (match amical)

    Angleterre – Belgique : lundi 5 octobre à 13h00 (match amical)

    Noah Nartey (Danemark U21)

    Danemark – Biélorussie : lundi 28 septembre à 18h30 (qualifications Euro U21)

    Autriche – Danemark : vendredi 2 octobre à 18h (qualifications Euro U21)

    Danemark – Belgique : mardi 6 octobre à 18h30 (qualifications Euro U21)

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