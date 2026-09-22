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Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l’OL en 2024-2025 (crédit : David Hernandez)

OL Académie : deux Lyonnais avec l'équipe de France U17

  • par Enzo Catolino

    • La liste est tombée. Johan Radet a décidé de convoquer deux autres joueurs de l'académie lyonnaise pour participer au stage en Murcie (Espagne) fin septembre, avec l'équipe de France U17.

    Jason Nkelenda (attaquant) est avec les U17 français jusqu'au 25 septembre pour un premier rassemblement. Ethan Leveneur (gardien) et Bojan Zekovic (attaquant) lui emboîteront le pas durant un autre stage avec cette même sélection. Avec deux représentants dans la liste, l'OL est le deuxième club le plus représenté, à égalité avec l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Seul le Paris Saint-Germain fait mieux avec quatre joueurs convoqués.

    Deux matchs amicaux, dans la continuité d'août 2026

    Appelé pour le rassemblement en Finlande, Nkelenda était le seul Rhodanien de l'effectif. Dans ce second groupe, Zekovic et Leveneur vont représenter l'Olympique lyonnais à deux, comme ils l'avaient fait l'été dernier. Ils participeront tous les deux au voyage en Espagne, prévu à San Pedro del Pinatar, du 29 septembre au 7 octobre. Deux matchs amicaux les attendent, face aux États-Unis, le 3 octobre, et contre les Pays-Bas, le 6 octobre. Pour rappel, les deux Gones avaient tous les deux été retenus en août pour un rendez-vous à Clairefontaine. L'avant-centre avait notamment inscrit un doublé face aux U19 du Havre.

    Un rassemblement important car il préparera les éliminatoires à l'Euro 2027 qui auront lieu en novembre.

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