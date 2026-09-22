OL : Nicolas Tagliafico se rapproche de la fin avec l'Argentine

Arrivé lundi en Argentine, Nicolas Tagliafico a été interrogé sur son avenir en sélection. Au vu de sa réponse, on sent que le Lyonnais se rapproche du terme de sa carrière internationale.

Dans les jours à venir, l'Argentine dira au revoir à Lionel Messi. Le 6 octobre prochain, le légendaire attaquant mettra un terme à sa carrière internationale. Ce sera contre le Bénin lors d'un match amical au Monumental de River Plate. Un moment émouvant que vivra au plus près Nicolas Tagliafico. Forfait contre Rennes samedi (4-0), le défenseur est a priori remis de sa petite blessure musculaire. En tout cas, il s'est rendu dans son pays pour honorer sa sélection.

Tagliafico a tout gagné avec l'Albiceleste

Le Lyonnais est arrivé lundi à Buenos Aires. Il préparera avec ses compatriotes trois affiches face à la Bolivie (30 septembre) et au Burkina Faso (3 octobre), avant donc le duel particulier contre les Béninois. À l'aéroport, le latéral a été interrogé par les médias locaux sur la suite de son parcours en sélection. Et le footballeur de 34 ans n'a pas caché qu'il était "dans la dernière ligne droite". Alors, il souhaite "en profiter au maximum car on ne sait jamais quand cela s'arrêtera. Je ne sais pas s'il y aura un remaniement majeur de l'effectif."

Après 83 sélections, il est vrai que l'ancien de l'Ajax d'Amsterdam est logiquement plus proche de la fin que du début. Il a surtout tout vécu avec l'Albiceleste. Le sacre mondial en 2022, puis la déception de la finale perdue en 2026. Il a également gagné deux fois la Copa America en 2021 et 2024. Une aventure entamée en 2017. Jusqu'où ira-t-il ? Peut-il rester dans le groupe jusqu'en 2028, date de la prochaine compétition continentale sud-américaine ? Cela dépendra en partie de ses performances à l'OL. Pour l'instant, il est clairement derrière Abner dans la hiérarchie.