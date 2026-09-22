Actualités
Nicolas Tagliafico après la demie Argentine - Croatie
Nicolas Tagliafico après la demie Argentine – Croatie (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

OL : Nicolas Tagliafico se rapproche de la fin avec l'Argentine

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Arrivé lundi en Argentine, Nicolas Tagliafico a été interrogé sur son avenir en sélection. Au vu de sa réponse, on sent que le Lyonnais se rapproche du terme de sa carrière internationale.

    Dans les jours à venir, l'Argentine dira au revoir à Lionel Messi. Le 6 octobre prochain, le légendaire attaquant mettra un terme à sa carrière internationale. Ce sera contre le Bénin lors d'un match amical au Monumental de River Plate. Un moment émouvant que vivra au plus près Nicolas Tagliafico. Forfait contre Rennes samedi (4-0), le défenseur est a priori remis de sa petite blessure musculaire. En tout cas, il s'est rendu dans son pays pour honorer sa sélection.

    Tagliafico a tout gagné avec l'Albiceleste

    Le Lyonnais est arrivé lundi à Buenos Aires. Il préparera avec ses compatriotes trois affiches face à la Bolivie (30 septembre) et au Burkina Faso (3 octobre), avant donc le duel particulier contre les Béninois. À l'aéroport, le latéral a été interrogé par les médias locaux sur la suite de son parcours en sélection. Et le footballeur de 34 ans n'a pas caché qu'il était "dans la dernière ligne droite". Alors, il souhaite "en profiter au maximum car on ne sait jamais quand cela s'arrêtera. Je ne sais pas s'il y aura un remaniement majeur de l'effectif."

    Après 83 sélections, il est vrai que l'ancien de l'Ajax d'Amsterdam est logiquement plus proche de la fin que du début. Il a surtout tout vécu avec l'Albiceleste. Le sacre mondial en 2022, puis la déception de la finale perdue en 2026. Il a également gagné deux fois la Copa America en 2021 et 2024. Une aventure entamée en 2017. Jusqu'où ira-t-il ? Peut-il rester dans le groupe jusqu'en 2028, date de la prochaine compétition continentale sud-américaine ? Cela dépendra en partie de ses performances à l'OL. Pour l'instant, il est clairement derrière Abner dans la hiérarchie.

    à lire également
    Nicolas Tagliafico (OL) face à Loïc Nego (Le Havre)
    OL - Rennes : Nicolas Tagliafico doit déclarer forfait
    1 commentaire
    1. OLVictory
      OLVictory - mar 22 Sep 26 à 12 h 50

      Il n'y a rien de clair avec sa situation à l'OL ou alors, il faut me dire ce que j'ai raté.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico après la demie Argentine - Croatie
    OL : Nicolas Tagliafico se rapproche de la fin avec l'Argentine 12:40
    Ewa Pajor trompe Christiane Endler devant Ingrid Engen lors de Barcelone - OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes est-il prêt à faire tomber Barcelone ? 11:50
    OL Académie : le programme des jeunes convoqués par leur sélection durant la trêve 11:00
    OL - Ligue 1 : un premier point sur les avertissements après 5 journées 10:10
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Gomes Rodriguez, Gonçalves et Da Silva retenus chez les jeunes Anglais et Portugais 09:25
    OL : une même formule, deux visages du Paris FC à Rennes 08:40
    OL - OM : un ballon spécial pour les Olympico cette saison 08:00
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : le programme des internationaux A lyonnais pendant la trêve 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Vignette TKYDG 21 09 2026
    OL - Rennes (4-0), un match référence ? 21/09/26
    Athekame (OL) contre Pembélé (Le Havre)
    En championnat, l'OL domine l'Europe défensivement 21/09/26
    Angel Garcia, défenseur de l'OL
    Touché physiquement, Angel Garcia (OL) contraint de renoncer à l'équipe de France U19 21/09/26
    Ada Hegerberg au centre d'entraînement de l'OL en mai 2023
    OL Lyonnes : une interpellation après le cambriolage du domicile d’Ada Hegerberg 21/09/26
    Orel Mangala lors de Belgique - Roumanie à l'Euro 2024
    OL : des nouvelles des joueurs prêtés 21/09/26
    Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
    OL Académie : week-end encore victorieux pour les Lyonnes 21/09/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but contre Rennes.
    Ligue 1 : l’OL dauphin du PSG en 2026 21/09/26
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    Ligue des champions : Servette - OL Lyonnes arbitré par une Tchèque 21/09/26
    TKYDG
    OL - Médias : TKYDG avec Aulasinho ce lundi à partir de 19h 21/09/26
    La direction de l'OL avec celle de l'Athletico SC
    L’OL renouvelle avec son plus ancien partenaire international jusqu’en 2029  21/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut