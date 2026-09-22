Actualités
Ewa Pajor trompe Christiane Endler devant Ingrid Engen lors de Barcelone - OL Lyonnes
Ewa Pajor trompe Christiane Endler devant Ingrid Engen lors de Barcelone – OL Lyonnes (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Ligue des champions : OL Lyonnes est-il prêt à faire tomber Barcelone ?

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Après un nouvel échec l’an dernier, OL Lyonnes, équipe la plus titrée de la Ligue des champions, repart en campagne européenne. Objectif, décrocher le titre qui fuit le club depuis 2022 et mettre fin à la domination de Barcelone.

    Une danse inachevée malgré le triplé historique au niveau national. L’an dernier, les coéquipières de Wendie Renard n’avaient trébuché que sur la dernière marche, s’inclinant lourdement en finale contre Barcelone (4-0), qui a remporté sa troisième Ligue des champions en quatre ans.

    Nullement inquiétées en Première Ligue, comme en témoignent leurs deux derniers cartons, contre le Havre (1-8) vendredi ou face au Paris FC il y a une semaine (7-1), qui ont porté leur nombre de buts inscrits à 22 en seulement trois rencontres, les Lyonnaises, octuples championnes d’Europe, peuvent, cette année encore, nourrir de sérieuses ambitions.

    Un effectif renouvelé pour OL Lyonnes, avec de nombreux départs

    Le club de la femme d’affaires américaine Michele Kang a connu plusieurs départs cet été, dont celui de l’attaquante internationale française Kadidiatou Diani, ou celui de la défenseure Alice Sombath.

    Mais les arrivées sont à la hauteur, avec l’Espagnole du Barça Salma Paralluelo, autrice d’un doublé en finale l’an passé, et Caroline Weir, venue du Real Madrid. Autant de motifs d’espoir pour les joueuses de Jonatan Giraldez, lui-même ancien entraîneur de la formation catalane, pour rivaliser avec les Blaugranas.

    Barcelone a perdu des plumes


    Si Barcelone peut toujours compter sur son centre de formation exceptionnel et sa triple Ballon d’Or Aitana Bonmatí, revenue en mai après une saison amputée par une grave blessure à une jambe, il a perdu des plumes cet été.

    Outre Paralluelo, partie dans le Rhône, le Barça a laissé partir la double Ballon d’Or espagnole Alexia Putellas (London City Lionnesses) et les défenseures internationales Mapi Leon (London City Lionnesses) et Ona Battle (Arsenal), toutes attirées par les sirènes de la WSL, le championnat anglais.

    Seul renfort important pour le groupe de Pere Romeu, ex-adjoint de Jonatan Giraldez : l'ailière brésilienne Kerolin, venue du champion d’Angleterre en titre, Manchester City.

    Avec l'AFP.

    à lire également
    Ada Hegerberg au centre d'entraînement de l'OL en mai 2023
    OL Lyonnes : une interpellation après le cambriolage du domicile d’Ada Hegerberg
    1 commentaire
    1. isabielle
      isabielle - mar 22 Sep 26 à 12 h 55

      Salut Gwendal,
      on en reparlera au mois de mai... pour l'instant on ne joue que les matchs d'entrainements en APL comme en Liga 😜

      Merci quand même pour cet article, qui finira bien par réveiller les fans... encore en train de digérer la victoire des gones face à Rennes, faut dire que les brasseries restent encore ouvertes tard le soir 😂

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico après la demie Argentine - Croatie
    OL : Nicolas Tagliafico se rapproche de la fin avec l'Argentine 12:40
    Ewa Pajor trompe Christiane Endler devant Ingrid Engen lors de Barcelone - OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes est-il prêt à faire tomber Barcelone ? 11:50
    OL Académie : le programme des jeunes convoqués par leur sélection durant la trêve 11:00
    OL - Ligue 1 : un premier point sur les avertissements après 5 journées 10:10
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Gomes Rodriguez, Gonçalves et Da Silva retenus chez les jeunes Anglais et Portugais 09:25
    OL : une même formule, deux visages du Paris FC à Rennes 08:40
    OL - OM : un ballon spécial pour les Olympico cette saison 08:00
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : le programme des internationaux A lyonnais pendant la trêve 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Vignette TKYDG 21 09 2026
    OL - Rennes (4-0), un match référence ? 21/09/26
    Athekame (OL) contre Pembélé (Le Havre)
    En championnat, l'OL domine l'Europe défensivement 21/09/26
    Angel Garcia, défenseur de l'OL
    Touché physiquement, Angel Garcia (OL) contraint de renoncer à l'équipe de France U19 21/09/26
    Ada Hegerberg au centre d'entraînement de l'OL en mai 2023
    OL Lyonnes : une interpellation après le cambriolage du domicile d’Ada Hegerberg 21/09/26
    Orel Mangala lors de Belgique - Roumanie à l'Euro 2024
    OL : des nouvelles des joueurs prêtés 21/09/26
    Camille Marmillot, joueuse d'OL Lyonnes
    OL Académie : week-end encore victorieux pour les Lyonnes 21/09/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but contre Rennes.
    Ligue 1 : l’OL dauphin du PSG en 2026 21/09/26
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    Ligue des champions : Servette - OL Lyonnes arbitré par une Tchèque 21/09/26
    TKYDG
    OL - Médias : TKYDG avec Aulasinho ce lundi à partir de 19h 21/09/26
    La direction de l'OL avec celle de l'Athletico SC
    L’OL renouvelle avec son plus ancien partenaire international jusqu’en 2029  21/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut