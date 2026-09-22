Après un nouvel échec l’an dernier, OL Lyonnes, équipe la plus titrée de la Ligue des champions, repart en campagne européenne. Objectif, décrocher le titre qui fuit le club depuis 2022 et mettre fin à la domination de Barcelone.

Une danse inachevée malgré le triplé historique au niveau national. L’an dernier, les coéquipières de Wendie Renard n’avaient trébuché que sur la dernière marche, s’inclinant lourdement en finale contre Barcelone (4-0), qui a remporté sa troisième Ligue des champions en quatre ans.

Nullement inquiétées en Première Ligue, comme en témoignent leurs deux derniers cartons, contre le Havre (1-8) vendredi ou face au Paris FC il y a une semaine (7-1), qui ont porté leur nombre de buts inscrits à 22 en seulement trois rencontres, les Lyonnaises, octuples championnes d’Europe, peuvent, cette année encore, nourrir de sérieuses ambitions.

Un effectif renouvelé pour OL Lyonnes, avec de nombreux départs

Le club de la femme d’affaires américaine Michele Kang a connu plusieurs départs cet été, dont celui de l’attaquante internationale française Kadidiatou Diani, ou celui de la défenseure Alice Sombath.

Mais les arrivées sont à la hauteur, avec l’Espagnole du Barça Salma Paralluelo, autrice d’un doublé en finale l’an passé, et Caroline Weir, venue du Real Madrid. Autant de motifs d’espoir pour les joueuses de Jonatan Giraldez, lui-même ancien entraîneur de la formation catalane, pour rivaliser avec les Blaugranas.

Barcelone a perdu des plumes



Si Barcelone peut toujours compter sur son centre de formation exceptionnel et sa triple Ballon d’Or Aitana Bonmatí, revenue en mai après une saison amputée par une grave blessure à une jambe, il a perdu des plumes cet été.

Outre Paralluelo, partie dans le Rhône, le Barça a laissé partir la double Ballon d’Or espagnole Alexia Putellas (London City Lionnesses) et les défenseures internationales Mapi Leon (London City Lionnesses) et Ona Battle (Arsenal), toutes attirées par les sirènes de la WSL, le championnat anglais.

Seul renfort important pour le groupe de Pere Romeu, ex-adjoint de Jonatan Giraldez : l'ailière brésilienne Kerolin, venue du champion d’Angleterre en titre, Manchester City.

Avec l'AFP.