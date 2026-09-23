En ce début de saison, OL Lyonnes se sent d'attaque

Pointée du doigt ces dernières saisons en raison d’une inefficacité criante, l’attaque d’OL Lyonnes a commencé ce nouvel exercice sur les chapeaux de roue. Avec Melchie Dumornay en tête d’affiche.

Il y a bien longtemps qu'OL Lyonnes n'avait pas débuté une saison sur les chapeaux de roue. Pourtant, personne n'aurait forcément imaginé voir la formation lyonnaise jouer les rouleaux compresseurs à la vue de la préparation estivale. Face aux différentes expérimentations de Jonatan Giraldez, les Lyonnes avaient connu des amicaux en dents de scie, même si les deux succès finaux avaient laissé espérer du mieux. Mais, comme l'entraîneur espagnol l'avait concédé, ce long mois de préparation servait avant tout à poser les bases, plus qu'à s'arrêter sur tel ou tel résultat.

Giraldez : "On a joué seulement trois matchs"

Il avait vu juste puisqu'après les tâtonnements estivaux, OL Lyonnes est inarrêtable en ce début de saison. Trois victoires en trois journées de Première Ligue et surtout trois fessées infligées à Fleury, au Paris FC et au Havre. Pas de quoi faire sauter au plafond Giraldez, bien conscient d'une certaine faiblesse adverse. "On a seulement joué trois matches, on n'a encore rien fait, a tempéré le technicien lyonnais. On a pris trois buts dans les trois premiers matches, c'est une chose que l'on doit améliorer car ce début de saison était important en termes de performance, mais on a montré un très bon niveau. Mais il faut améliorer beaucoup de choses et montrer notre niveau en Ligue des champions." La compétition européenne démarre ce mercredi soir (18h45) avec un court déplacement du côté de Genève.

Plus de joueuses pour accompagner les attaques

Face à une formation du Servette FC qui dispute seulement sa deuxième campagne européenne de son histoire, il faudra encore patienter pour avoir un vrai avis sur le système hybride en 3-4-3 utilisé depuis cet été. Ce test aura certainement lieu dans une semaine avec la réception de Chelsea. Quoi qu'il en soit, ce voyage en Suisse devrait permettre à OL Lyonnes de surfer sur son point fort de ce début de saison : l'attaque et encore l'attaque. "La fluidité du jeu permet de créer beaucoup d'opportunités, a commenté ce mardi Jonatan Giraldez. Mais je n'aime pas seulement parler des buts. Le plus important, c'est de se créer des occasions pour mériter la victoire." Néanmoins, l'inefficacité lyonnaise a assez été pointée du doigt ces dernières saisons pour ne pas se satisfaire de voir les coéquipières de Wendie Renard en être déjà à vingt-deux buts inscrits en trois petites rencontres.

Dumornay frappe fort

Le système y est certainement pour beaucoup puisque Giraldez a fait le choix d'apporter du poids offensif et ainsi de laisser moins seule Marie-Antoinette Katoto ou Ada Hegerberg. L'ancienne Parisienne avouait "être plus connectée" à ses coéquipières après la victoire contre le Paris FC. Si Salma Paralluelo est encore en phase d'apprentissage, son but contre Le Havre pourrait bien l'aider à se libérer et à suivre les traces de Jule Brand et surtout Melchie Dumornay, toutes deux en feu sur ce début de saison. L'Haïtienne qui a concédé "avoir compris ce que le coach souhaitait" marche sur l'eau depuis la reprise.

Avec six buts et deux passes en trois journées de Première Ligue, elle a déjà envoyé un message. De quoi s'attirer les louanges de ses coéquipières, à commencer par Selma Bacha. "C'est juste une joueuse exceptionnelle. Elle est très mature. C'est vrai qu'elle a fait un bon début de saison. Elle est décisive. C'est ce qu'on attend d'elle. L'équipe a besoin d'elle." En ces temps de Ballon d'Or, Dumornay ne pouvait pas mieux choisir son moment.