Finaliste malheureux la saison dernière, OL Lyonnes entamera sa campagne de Ligue des champions à Genève face au Servette ce mercredi à 18h45. La première confrontation officielle entre les deux clubs.

Il y a un début à tout, même pour OL Lyonnes. Après une campagne de Ligue des champions 2025-2026 marquée par une défaite tragique en finale face au FC Barcelone (0-4), les joueuses de Jonatan Giráldez entament leur saison européenne par un déplacement à Genève sur la pelouse du Servette FC. Un adversaire qui fait son retour dans la compétition reine après une première apparition en 2021-2022. Rendez-vous mercredi à 18h45. Les Rhodaniennes affrontent les Genevoises pour la première fois officiellement, puisqu’un match amical avait déjà eu lieu entre les deux "voisins" du côté de Décines à l'été 2025 (5-0).

OL Lyonnes invaincu face aux clubs suisses

Les Suissesses réussissent généralement bien aux championnes de France en titre puisqu’elles cumulent un score de 31-1 face à ces dernières. Les deux précédents déplacements de l'autre côté de la frontière se sont même soldés par une victoire 3-0 et 9-0 face à Zürich. Le Servette FC est donc le prochain opposant, mais il devrait avoir du mal à contrecarrer les plans des Lyonnaises. Il n’a effectivement toujours pas marqué en phase de poules de Ligue des champions. Son rival, lui, reste invaincu depuis 23 rencontres à ce même niveau du tournoi (18 victoires et 5 nuls).