Combien gagnera OL Lyonnes avec la Ligue des champions ?

La Ligue des champions démarre ce mardi. OL Lyonnes patientera 24h pour entrer dans sa compétition. Au-delà du titre, voici combien il peut espérer gagner financièrement lors de ce parcours.

Nouvelle saison, mais même objectif pour OL Lyonnes. Finaliste de la Ligue des champions l'an dernier, l'équipe veut sa revanche, que ce soit sur le Barça ou le reste du plateau. Pour ça, il faudra commencer par bien négocier la phase de classement qui démarre ce mardi. Les Lyonnaises joueront mercredi en Suisse, du côté du Servette FC (18h45). À quelques heures du grand début, voici la manne financière promise par l'UEFA pour les participantes.

Simplement en disputant cette première partie de compétition, les Rhodaniennes gagneront 505 000 euros. Après, tout cela dépendra du parcours, que l'on espère le plus long possible. Pour chaque succès, les joueuses de Jonatan Giráldez ramèneront 60 000 euros au club, précise l'instance européenne. Un nul permet de glaner 20 000 euros, tandis qu'une défaite vous fait rentrer bredouille.

Presque 2 M€ de bonus sportif pour un parcours parfait

Ensuite, il y a une prime en fonction de votre position dans la hiérarchie. De 10 000 à 180 000 € selon que vous terminiez 18e ou 1er. Être bien classé a donc toute son importance. Chaque formation qui disputera les barrages (du 5e au 12e) engrangera 100 000 €. Ce sera 200 000 € pour les quarts de finaliste. On ajoutera 50 000 € de plus pour une place dans le dernier carré. Enfin, le finaliste malheureux se consolera avec le bonus de 300 000 €, ce qui est bien peu en comparaison du succès final (500 000 €).

Au total, avec six victoires et un parcours parfait jusqu'au sacre, le grand vainqueur empochera 1,99 million d'euros. C'est bien moins que ce que toucheront les hommes, même s'il faut y inclure les recettes de la billetterie et des droits TV. Pour le cycle suivant, de 2027 à 2030, l'UEFA promet d'augmenter sa dotation globale de presque 6 M€, de 18,2 à 24,1 M€.