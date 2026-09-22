Avant de recevoir l'OL, Lens jouera un amical

Contrairement à l'OL qui n'aura pas suffisamment de forces vives, Lens affrontera le Standard de Liège en amical. Une partie programmée le vendredi 2 octobre.

Avec moins de dix joueurs sous la main, Paulo Fonseca et son staff font prévoir des séances adaptées dans les jours à venir. Après une semaine de repos, ce petit groupe reviendra aux affaires afin de préparer le déplacement à Lens prévu le vendredi 9 octobre. Sur ce laps de temps, l'OL n'a pas programmé de match amical en raison d'un effectif trop restreint. Au contraire de son futur adversaire. Les Lensois affronteront le Standard de Liège le vendredi 2 octobre.

Cahuzac doit encore appréhender ce poste de numéro

L'occasion pour Yannick Cahuzac, le nouvel entraîneur des Sang et Or après en avoir été adjoint, de travailler en situation réelle. Il a pris la suite de Dino Toppmöller le 15 septembre. Pour le Corse, cette trêve sera l'opportunité d'inculquer ses préceptes à ses troupes. Mais il devra composer sans plusieurs internationaux, dont Skóraś, Haidara, Kadile, Ganiou ou encore Mesloub, Risser et Sima. À noter que cette rencontre face aux Belges se jouera à huis clos du côté de La Gaillette.

Deux options différentes prises par les Lyonnais et les Artésiens durant la coupure. Rendez-vous lors de la 6e journée de Ligue 1 pour savoir qui aura le mieux géré cette période.