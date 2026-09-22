OL - Ligue 1 : Dominik Greif peu sollicité mais efficace

Pour la deuxième fois cette saison en championnat, Dominik Greif a gardé sa cage inviolée face à Rennes samedi (4-0). Avec seulement deux buts concédés en Ligue 1, le gardien slovaque fait le travail et peut s'appuyer sur une défense de fer.

On en a la confirmation, l'OL peut s'appuyer sur un gardien sérieux. Dominik Greif possède le meilleur pourcentage d'arrêts en Ligue 1 sur ce début de saison avec 86,7% de tirs stoppés. Mieux encore, le Slovaque fait partie du top 4 des portiers avec le meilleur pourcentage en Europe. Seuls James Trafford (87%, Leeds), Christos Mandas (87,5%, Lazio) et surtout Elia Caprile (90,5%, Cagliari) font mieux d'après Sofascore. Auteur de deux cleans sheets après quatre apparitions - il était remplaçant à Toulouse - l'ancien Majorcain confirme sa bonne forme dans les cages.

Seulement trois arrêts par rencontre à effectuer

La statistique est tout de même à nuancer. Certes, Dominik Greif a le meilleur pourcentage dans l'élite, mais il n'en a effectué que 13, ce qui est relativement peu (3,3 par rencontre). À titre de comparaison, Anthony Lopes (Angers) est le dernier rempart le plus sollicité de l'Hexagone (26 interventions, soit une moyenne de 5,2 par sortie).

Le Rhodanien est donc peu inquiété globalement. Quant à sa réussite, elle ne repose pas uniquement sur ses parades. Devant lui, la nouvelle charnière centrale composée de Felix Bacher et Moussa Niakhaté monte en puissance en incarnant la défense la plus solide du continent avec seulement deux buts encaissés face au Havre (1-1) et à Auxerre (3-1). Une performance qui n'a pas été rééditée depuis 2019-2020.

Même quand la défense est solide, il faut toujours être présent

"On a un joueur qui tient la baraque, qui fait les arrêts quand il doit les faire", a déclaré notre consultant et connaisseur du poste Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones ce lundi. En effet, rester concentré quand il n'y a pas beaucoup de sollicitations est peut-être la chose la plus compliquée pour un gardien. Dominik Greif a montré face à Rennes samedi (4-0, quatre tentatives stoppées) qu'il en était capable.