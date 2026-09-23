Fabien Caballero (ex-OL) quitte la direction du centre de Nice

Ayant quitté son poste d’adjoint à l’OL Académie il y a deux ans, Fabien Caballero n’est plus le numéro 2 du centre de formation de l’OGC Nice. Dans une restructuration sportive, le club niçois a mis un terme à sa relation avec le Lyonnais.

Durant cet été, il avait notamment convaincu Emeric Etondé de quitter l'OL pour rejoindre le sud de la France. En poste à la tête du centre de formation de l'OGC Nice depuis janvier 2025, Fabien Caballero continuait de faire marcher son réseau lyonnais. Lui qui a été formé à l'OL puis a connu plusieurs casquettes jusqu'à occuper un rôle de numéro 2 à la tête de l'Académie avait répondu favorablement à l'appel des Aiglons pour un rôle similaire alors que l'OL était en pleine tempête sous John Textor.

Une restructuration sportive à Nice

Un an et demi plus tard, l'aventure niçoise prend déjà fin, comme stipulé pour le club sudiste dans un communiqué mardi. "Dans le cadre d’une réorganisation de son secteur sportif, portant notamment sur le centre de formation et la cellule de recrutement, l’OGC Nice et Fabien Caballero ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration." Débarqué chez les Aiglons comme directeur adjoint en charge du recrutement, Fabien Caballero était le bras droit de Julien Sablé.

Néanmoins, ce départ s’inscrit dans le cadre d’une restructuration du secteur sportif avec l’idée que l’Académie ne représente plus une entité à part mais qu’elle soit ramenée sous le giron de la direction sportive, dans la gestion et dans le recrutement.