Vainqueur de ses trois premiers matchs de Première Ligue, OL Lyonnes fait son entrée en lice en Ligue des champions ce mercredi soir (18h45) face au Servette FC. Un match à priori largement à la portée des joueuses de Jonatan Giraldez.

Vous marquez beaucoup en ce début de saison, mais OL Lyonnes a pris un but à chaque match. Est-ce le point "négatif" de cette entame de championnat ?

Jonatan Giraldez : Lors du dernier match, nous aurions pu faire mieux sur le but (du Havre). Il y a toujours des choses que nous pouvons améliorer. C’est normal aussi qu’en début de saison, nous ne soyons pas encore à notre meilleur niveau. Offensivement, nous avons beaucoup de qualités et je suis également très satisfait de nos dernières performances défensives. Mais nous devons maintenir ce niveau de performance sur l’ensemble des matchs.

Vous êtes favoris contre le Servette. Y a-t-il un discours ou une préparation différente à avoir avec les joueuses ?

Non, jamais ! Il y a beaucoup de confiance parce que nous connaissons nos qualités, mais le plus important est de respecter l’adversaire. La préparation reste la même, quel que soit le niveau de l’équipe en face. Chaque entraînement doit nous permettre de progresser sur les plans physique, technique et tactique. Il faut maintenir cette concentration et cet esprit de compétition pour continuer à progresser. La saison dernière, notre niveau était bon, mais pas parfait. Cette saison, nous pouvons encore nous améliorer pour mériter nos victoires.

Quelles sont les forces du Servette ?

Je connais bien Christian (Toro, coach du Servette), car j’ai joué plusieurs fois contre lui. Il change beaucoup ses systèmes, offensifs comme défensifs, et propose différentes manières de gérer les matchs. Le Servette possède un bloc très organisé et cherche à faire la différence dans les transitions offensives. C’est un type de match que nous rencontrons régulièrement dans notre championnat.