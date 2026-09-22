C'est la bonne nouvelle pour ce déplacement d'OL Lyonnes à Genève. Wendie Renard, Caroline Weir sont de retour, tout comme Liana Joseph.

Pour entamer ce nouveau chapitre de Ligue des champions, OL Lyonnes a "l'ensemble du groupe à disposition", a confié Jonatan Giráldez ce mardi depuis Genève. C'est ici que le finaliste en titre défiera le Servette FC pour son premier match dans la phase de classement. Rendez-vous mercredi à 18h45. L'occasion de valider les trois premières démonstrations de la saison - contre Fleury (1-7), le Paris FC (7-1) et Le Havre (1-8) - à l'échelle européenne. Et peut-être de voir enfin Wendie Renard et Caroline Weir.

Nelhage encore absente

Les deux joueuses, qui ont manqué les trois rencontres de D1, reviennent dans l'effectif et ont fait le voyage en Suisse. Tout comme Liana Joseph, elle aussi de retour. Ce n'est en revanche pas le cas d'Elma Nelhage, encore absente. Au total, 23 éléments ont effectué le court déplacement de l'autre côté de la frontière. En plus de la Suédoise, il manque Johanna Kaneryd, blessée pour plusieurs mois. Les jeunes Féerine Belhadj, Romane Rafalski et Ambre Ouazar n'ont également pas été conviées, mais par choix de l'entraîneur.

Le groupe d'OL Lyonnes :

Endler / Grohs / Renard / Tarciane / Lawrence / Engen / Bacha / Sangare / Shrader / Egurrola / Swierot / Yohannes / Benyahia / Fathallah / Weir Brand / Dumornay / Paralluelo / Becho / Katoto / Hegerberg / Chawinga / Joseph