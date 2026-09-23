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Les joueurs de l'OL célèbrent un but contre Rennes.
Les joueurs de l’OL célèbrent un but contre Rennes. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'OL brille des deux côtés du terrain en Ligue 1

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • Après cinq journées de championnat, l’efficacité offensive est clairement au rendez-vous côté lyonnais. Avec 10 buts inscrits, l’OL est co-meilleure attaque de Ligue 1 avec le RC Strasbourg.

    Bonifié par son succès (4-0) face à Rennes, l’Olympique lyonnais a retrouvé une attaque qui fait mal. Avec 10 buts marqués en cinq matchs de championnat, l’OL n’avait plus été aussi prolifique depuis la saison 2022-2023. À cette époque-là, les Lyonnais comptaient 14 buts, mais la défense n'était pas autant au rendez-vous avec des buts encaissés à chaque match. Grâce à une efficacité offensive que le club n’a plus connue depuis trois saisons, l’OL possède la meilleure attaque du championnat à égalité avec Strasbourg. Mais il met également à profit sa solidité défensive.

    Openda en manque de réussite mais précieux

    Grâce à cette défense qui n'a encaissé que deux buts et qui figure parmi les meilleures d’Europe en ce moment, l’OL peut concentrer tous ses efforts sur l’attaque. Les ressources offensives sont là, notamment grâce à Ernest Nuamah, trois buts cette saison, Loïs Openda, buteur face au Havre, et Pavel Šulc, plusieurs fois décisif par la passe. 

    Néanmoins, il y a toujours des axes d’amélioration, spécialement pour le buteur belge Loïs Openda qui fait partie des joueurs ratant le plus d’occasions nettes de but en Ligue 1 avec Ousmane Dembélé (5). Ayant touché le poteau ou s'étant vu refuser des buts pour quelques millimètres, l'ancien de la Juve ne ménage pas ses efforts. Quitte à pêcher un peu à la finition. Mais les occasions sont là et c'est déjà un point positif.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      regard01 - mer 23 Sep 26 à 18 h 22

      Openda va finir par marquer beaucoup de buts. J’en suis persuadé.

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