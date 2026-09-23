Passé pendant quelques saisons à l’OL Académie, Esteban Lepaul n’avait pas été conservé. Six ans plus tard, l’attaquant connait un premier rassemblement avec l’équipe de France.

Il est la preuve qu'il n'existe pas un seul et unique chemin pour s'imposer à l'échelle professionnelle. À 26 ans, Esteban Lepaul a dû passer par des étapes différentes du "cursus traditionnel", mais il est finalement parvenu à ce qu'il cherchait : devenir un joueur professionnel et peut-être bien un international dans les prochains jours. Fort d'un titre de meilleur buteur de Ligue 1, Lepaul a été convié au premier rassemblement de Zinedine Zidane. Une consécration pour un élément qui n'avait pas été conservé à l'OL Académie, barré notamment par la concurrence. Cette réussite fait néanmoins la fierté de ses anciens formateurs, à commencer par Armand Garrido. "Je n’aurais jamais imaginé un tel parcours : meilleur buteur de Ligue 1, convoqué en équipe de France, avoue son ancien coach en U17 chez nos confrères d'EBRA. Sa réussite, il la doit à ses qualités mais aussi à son état d’esprit."

"C'est quelqu'un d'instinctif"

En 2020, Esteban Lepaul aurait pu baisser définitivement les bras entre la perte de son papa et sa non-reconduction au centre de formation de l'OL. Il en a finalement puisé sa force. Au point de grimper les étapes une à une d'Épinal à Rennes en passant par Orléans et Angers. Avec toujours ce sens du but qui le caractérisait déjà dans la capitale des Gaules. "Il a toujours été un canonnier qui cherchait à frapper dans toutes les positions. Ça partait vite et fort, peu importe la distance, raconte Armand Garrido. Il était attiré par le but, il ne cherchait pas à assurer, il tentait, il osait. C’était son signe distinctif et une qualité rare. C’est quelqu’un d’instinctif." À voir si cet instinct va faire des fureurs chez les Bleus.