Gift Orban (ex-OL) est le meilleur buteur du championnat turc

Avec sept réalisations en six matchs, Gift Orban (ex-OL) est désormais meilleur buteur du championnat turc avec Mohamed Salah. Mieux encore, son club Amedspor, tout juste promu en Süper Lig, figure en tête du championnat.

Prêté par Hoffenheim à Amedspor, Gift Orban n’a pas tardé à se faire une place en Super Lig. Buteur le week-end dernier face à Besiktas, Gift Orban semble renaître depuis qu’il est arrivé en Turquie. Dans un club rempli d’ambitions, tout juste promu en Super Lig, le club figure déjà premier du championnat, avec 13 points et un Orban en feu, qui compte déjà 7 buts et 2 passes décisives. Là où attendait surtout Greenwood, Vlahovic, Muriqi, Salah et Osimhen, c’est l’ancien Lyonnais qui semble tirer son épingle du jeu en ce début de saison.

Déjà autant de buts que la saison dernière

Neuf fois décisif, dont 7 buts et 2 passes décisives, c’est le total qu’il avait accumulé en une saison à l’Hellas Vérone, relégué en Serie B la saison dernière. En six matchs cette saison, Gift Orban a déjà égalé son total de la saison dernière. Dans un championnat marqué par l’arrivée de grands noms du football, Orban arrive à se faire une place parmi les meilleurs. Continuera-t-il sur cette lancée ? Pour l'OL, cela ne devrait pas lui rapporter d'argent malgré un intéressement sur une potentielle plus-value d'un futur transfert. Amedspor possède une option d'achat et on imagine mal qu'elle soit supérieure aux neuf millions déboursés par Hoffenheim.