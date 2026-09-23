Actualités
Gift Orban lors d'Arsenal - OL
Gift Orban lors d’Arsenal – OL (Photo by BENJAMIN CREMEL / AFP)

Gift Orban (ex-OL) est le meilleur buteur du championnat turc

  • par Enzo Catolino
  • 3 Commentaires

    • Avec sept réalisations en six matchs, Gift Orban (ex-OL) est désormais meilleur buteur du championnat turc avec Mohamed Salah. Mieux encore, son club Amedspor, tout juste promu en Süper Lig, figure en tête du championnat. 

    Prêté par Hoffenheim à Amedspor, Gift Orban n’a pas tardé à se faire une place en Super Lig. Buteur le week-end dernier face à Besiktas, Gift Orban semble renaître depuis qu’il est arrivé en Turquie. Dans un club rempli d’ambitions, tout juste promu en Super Lig, le club figure déjà premier du championnat, avec 13 points et un Orban en feu, qui compte déjà 7 buts et 2 passes décisives. Là où attendait surtout Greenwood, Vlahovic, Muriqi, Salah et Osimhen, c’est l’ancien Lyonnais qui semble tirer son épingle du jeu en ce début de saison.

    Déjà autant de buts que la saison dernière

    Neuf fois décisif, dont 7 buts et 2 passes décisives, c’est le total qu’il avait accumulé en une saison à l’Hellas Vérone, relégué en Serie B la saison dernière. En six matchs cette saison, Gift Orban a déjà égalé son total de la saison dernière. Dans un championnat marqué par l’arrivée de grands noms du football, Orban arrive à se faire une place parmi les meilleurs. Continuera-t-il sur cette lancée ? Pour l'OL, cela ne devrait pas lui rapporter d'argent malgré un intéressement sur une potentielle plus-value d'un futur transfert. Amedspor possède une option d'achat et on imagine mal qu'elle soit supérieure aux neuf millions déboursés par Hoffenheim.

    à lire également
    OL : Gift Orban, loin des attentes espérées
    3 commentaires
    1. Avatar
      olgoneforever - mer 23 Sep 26 à 11 h 27

      Quand tu viens jouer dans ce grand club qu'est l'Olympique Lyonnais tu repars plus fort et plus grand !
      Évidemment il y a quelques petites exceptions dirait Cheyrou (Bruno) mais qui confirment la règle !

      Signaler
    2. RBV
      RBV - mer 23 Sep 26 à 11 h 28

      Je trouve que ce championnat lui convient bien…il est totalement fou ce mec et je pense qu’il va cartonner la
      bas, ou les supporters aiment ce genre de profil. Tant mieux pour lui !

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - mer 23 Sep 26 à 12 h 03

      nous avions un goleador et nous ne le savions pas !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ewa Pajor trompe Christiane Endler devant Ingrid Engen lors de Barcelone - OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes veut faire déjouer les pronostics d'Opta 11:50
    Gift Orban lors d'Arsenal - OL
    Gift Orban (ex-OL) est le meilleur buteur du championnat turc 11:00
    Esteban Lepaul avec Zinedine Zidane en équipe de France
    Bleus : Garrido n’imaginait pas "un tel parcours" pour Lepaul (ex-OL) 10:15
    Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes
    Giraldez avant Servette - OL Lyonnes : "Travailler pour rendre notre niveau parfait" 09:30
    Fabien Caballero à Nice
    Fabien Caballero (ex-OL) quitte la direction du centre de Nice 08:45
    Salma Paralluelo lors d'OL Lyonnes - Real Sociedad
    En ce début de saison, OL Lyonnes se sent d'attaque 08:00
    Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
    OL : Adil Hamdani lance la trêve des Lyonnais 07:30
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Un groupe presque au complet pour OL Lyonnes face au Servette FC 22/09/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Saud Abdulhamid (Lens) face à Clinton Mata et Abner (OL)
    Avant de recevoir l'OL, Lens jouera un amical 22/09/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    Ligue des champions : Servette FC - OL Lyonnes, une première entre les deux clubs 22/09/26
    OL - Ligue 1 : Dominik Greif peu sollicité mais efficace 22/09/26
    Caitlin Foord (Arsenal) face à Ashley Lawrence (OL Lyonnes)
    Combien gagnera OL Lyonnes avec la Ligue des champions ? 22/09/26
    L'OL a "identifié" le problème de billetterie face à Rennes et "s'excuse" auprès des supporters 22/09/26
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : deux Lyonnais avec l'équipe de France U17 22/09/26
    Nicolas Tagliafico après la demie Argentine - Croatie
    OL : Nicolas Tagliafico se rapproche de la fin avec l'Argentine 22/09/26
    Ewa Pajor trompe Christiane Endler devant Ingrid Engen lors de Barcelone - OL Lyonnes
    Ligue des champions : OL Lyonnes est-il prêt à faire tomber Barcelone ? 22/09/26
    OL Académie : le programme des jeunes convoqués par leur sélection durant la trêve 22/09/26
    OL - Ligue 1 : un premier point sur les avertissements après 5 journées 22/09/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut