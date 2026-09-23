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Ewa Pajor trompe Christiane Endler devant Ingrid Engen lors de Barcelone - OL Lyonnes
Ewa Pajor trompe Christiane Endler devant Ingrid Engen lors de Barcelone – OL Lyonnes (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Ligue des champions : OL Lyonnes veut faire déjouer les pronostics d'Opta

  • par Enzo Catolino
  • 1 Commentaire

    • Finaliste l'an dernier et vainqueur à huit reprises de la compétition, OL Lyonnes affiche seulement 8,8% de chances de remporter la compétition cette année, loin derrière le FC Barcelone, tenant du titre et grand favori à sa succession (40,7%).

    À l'aube du début de sa campagne européenne, face au Servette FC, ce mercredi soir (18h45), toutes les statistiques sont tombées. Selon le célèbre outil d'analyse Opta, les Lyonnaises de Jonatan Giraldez se placent à la cinquième position (8,8%) des équipes les plus susceptibles de remporter la compétition, loin derrière le tenant du titre, le FC Barcelone, logique premier avec 40,7% de chances de remporter une nouvelle fois la Ligue des champions féminine.

    OL Lyonnes se retrouve curieusement dépassé par le Bayern Munich (16,4%), Chelsea (14,4%) et Manchester City (9,6%) pour pointer à la cinquième place. Les Lyonnes ignorées sont peut-être les plus dangereuses. C'est le message que voudront faire passer les joueuses toute la saison, piquées par les analystes d'Opta.

    OL Lyonnes : outsider cette année ?

    Avec trois finales depuis 2022, les Fenottes sont les plus régulières derrière le Barça. De plus, avec un début de saison tonitruant en Première Ligue, comptant 22 buts en trois matchs, Lyon semble mieux armé que la saison dernière avec un collectif plus solide et des individualités en forme. "Les prédictions, ce n'est pas important pour nous. Notre attention est portée sur le terrain et faire en sorte de mériter la victoire", expliquait le coach Jonatan Giraldez, en marge de la rencontre du soir.

    Ce premier match face à Servette ce mercredi soir ne donnera pas une vision sur toute la compétition mais permettra d'envoyer un message fort dès le début.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - mer 23 Sep 26 à 12 h 03

      Oui plein accord avec Gigi , les stats , prédictions ou Le Poulpe.... du pipi de chat , que le terrain et les planètes alignées....

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