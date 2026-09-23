Pendant longtemps, Rennes a été une équipe particulièrement difficile à battre pour l'OL à domicile. Mais depuis trois saisons, la roue a tourné. Avec son large succès samedi (4-0), l'OL a signé une troisième victoire consécutive face à Rennes, avec à chaque fois quatre buts inscrits.

La statistique était inimaginable il y a quelques saisons et a le mérite d'être soulignée : Rennes est la seule équipe de Ligue 1 à avoir encaissé au moins quatre buts lors de ses trois derniers déplacements au Parc OL. Après le 4-1 d'avril 2025 et le 4-2 de mai 2026, les Lyonnais ont de nouveau infligé une correction aux Rennais samedi dernier (4-0). En trois rencontres, cela représente 12 buts marqués, quatre par match.

Rennes avait pourtant l'ascendant

Cette domination depuis trois saisons contraste grandement avec les années précédentes. Le Stade Rennais avait notamment remporté ses deux dernières visites à Décines avant cette série. En mars 2022, les Bretons s'étaient imposés 4-2 au Parc OL, avant de réitérer en 2024, avec une victoire 3-2. Entre ces deux rencontres, l'OL avait tout de même remporté une rencontre 3-1. Sur l'ensemble des rencontres précédant cette ultime opposition samedi dernier, le Stade Rennais avait remporté ses six derniers matchs à Lyon, contre 4 pour l'OL. Le rapport de force était clairement en faveur des Rouge et Noir.

Depuis 2025, les déplacements à Décines pour Rennes deviennent un casse-tête à chaque fois. Les Lyonnais se sont imposés trois fois de suite à domicile, inscrivant douze buts pour seulement trois encaissés. Une série qui permet de revenir à un bilan à l'équilibre depuis 2010, que ce soit dans la capitale des Gaules ou en Bretagne : 13 victoires pour l'OL ainsi que Rennes et 7 matchs nuls en 33 confrontations.