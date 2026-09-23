Sur quelle chaîne regarder Servette FCCF - OL Lyonnes ?

Ce mercredi (18h45), OL Lyonnes fait son entrée en lice en Ligue des champions avec un déplacement à Genève. La rencontre contre le Servette FCCF ne sera pas disponible en clair, mais bien sur Disney+.

Jour de reprise de la Ligue des champions pour OL Lyonnes. Après une entame de championnat parfaite avec trois victoires en trois matchs, les coéquipières de Wendie Renard se lancent dans le long chemin qui doit les mener jusqu'en Pologne et la finale qui se tient à Varsovie. La route est encore longue et elle débute ce mercredi soir (18h45) du côté de Genève. À la frontière franco-suisse, les Lyonnaises affrontent le Servette FCCF pour cette première journée de la compétition européenne. Une première entre les deux formations et un statut de grand favori pour OL Lyonnes. Il faudra malgré tout faire le travail sur le terrain du Stade de Genève pour valider cette supériorité.

La Chaîne L'Équipe a misé sur Barça - Paris FC

Pour les supporters lyonnais qui ne feront pas le court déplacement jusqu'à la Suisse, il n'y aura pas de diffusion en clair sur la télévision française. En effet, La Chaîne L'Équipe, qui diffuse un match de clubs français par journée, a choisi de miser sur le choc entre le FC Barcelone, tenant du titre, et le Paris FC à 21h plutôt que Servette FCCF - OL Lyonnes en début de soirée. Pour suivre les Fenottes, rendez-vous donc sur Disney+, diffuseur officiel de la Ligue des champions féminine. Pour la réception de Chelsea dans une semaine, ce devrait être une autre histoire.