Après des bons débuts à l'OL, Felix Bacher visait l'Autriche

Depuis trois ans, Felix Bacher continue de franchir des étapes majeures dans sa carrière. Désormais titulaire à l'OL, le défenseur a été sélectionné pour la première fois de sa carrière avec l'équipe d'Autriche.

Le parcours de Felix Bacher s'accélère de plus en plus vite. Jusqu'en juillet 2024, le défenseur autrichien évoluait encore à Tirol, en Autriche. Il a ensuite rejoint Estoril, au Portugal, avant d'atterrir à l'OL cet été. Quelques semaines après ses débuts avec Lyon, le voilà déjà sélectionné pour la première fois avec l'Autriche.

Felix Bacher a déjà la confiance de son coach, Paulo Fonseca. Il a disputé les cinq premiers matchs du championnat, avec un but inscrit face à Auxerre. Son adaptation express lui permet déjà d'être intégré au onze lyonnais. ""Le club est immense, il y a une pression positive. On a un peu l’obligation de répondre présent."

Une progression qui ne le surprend pas

Présent au rassemblement de l'Autriche, Bacher a reconnu qu'il s'attendait "un peu à être convoqué", après ses bons débuts lyonnais et que cette sélection est comme un rêve devenu réalité. Toutefois, l'ascension en sélection risque d'être un peu plus longue qu'en club, mais le défenseur lyonnais croit en ses qualités. "J’ai peut-être été surpris de recevoir leur confiance aussi rapidement, mais pas à 100 %, car c’est ainsi qu’ils me l’ont communiquée et parce que je suis convaincu de ce que je peux faire", a-t-il expliqué.

En l'espace de deux ans, Felix Bacher est passé de Tirol à Estoril, avant de se faire une place dans la défense titulaire de l'Olympique lyonnais et ainsi découvrir, lors de cette trêve, la sélection autrichienne. Et donc tout le droit de rêver.