OL : Tyler Morton, joueur le plus utilisé par Fonseca

Depuis la reprise début août, l'OL a enchainé dix matchs pour conclure face à Rennes, samedi dernier. Les joueurs non sélectionnés ont désormais trois semaines de pause. Parmi eux, Tyler Morton, joueur le plus utilisé par Fonseca cette saison.

Cinq matchs de Coupe d'Europe et cinq matchs de championnat, l'OL en est déjà à son dixième match officiel cette saison. Et si l'on évoque les joueurs, beaucoup ont déjà été énormément sollicités dans ce début de saison. Parmi les trois joueurs les plus utilisés depuis la reprise, on retrouve deux milieux de terrain et un attaquant. Tyler Morton arrive en tête de liste, suivi de Loïs Openda, arrivé fraichement cet été et bien évidemment, le capitaine Corentin Tolisso.

Morton avec déjà près de 800 minutes

Le milieu anglais arrive en tête des minutes disputées toutes compétitions confondues. Le milieu lyonnais a joué 366 minutes en Ligue 1, 352 lors des qualifications en Ligue des champions et 74 minutes en Ligue Europa. Derrière lui, on retrouve Loïs Openda avec 759 minutes et Corentin Tolisso avec 755 minutes jouées cette saison. Dominik Greif (720) et Moussa Niakhaté (676) complètent le top 5.

Athekame, omniprésent en Ligue 1

Concernant la Ligue 1, Zachary Athekame est le seul joueur à avoir disputer l'intégralité des matchs de championnat cette saison. Il accumule néanmoins un faible total toutes compétitions confondues à cause de son arrivée tardive. Avec Morton, Openda et Tolisso déjà au dessus des 750 minutes, la trêve arrive au bon moment même si plusieurs cadres ont rendez-vous avec leur sélection. La gestion des organismes pourrait vite devenir un casse-tête pour Fonseca.