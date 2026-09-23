Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

L'heure de la trêve internationale a sonné. Toutefois, votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" était bien présente lundi pour un nouveau numéro. Il faut dire que le succès face à Rennes (4-0) avait de quoi donner le sourire et l'envie de débattre. Sur le plateau de TKYDG, Razik Brikh, son consultant Nicolas Puydebois ainsi que le chroniqueur Aulasinho ont donc échangé pendant une bonne heure sur l'actualité de l'OL et ce troisième succès de la saison en Ligue 1. Une prestation aboutie au point de se demander si la formation de Paulo Fonseca ne tenait pas son match référence, que ce soit collectivement ou individuellement, à l'image de Corentin Tolisso, au four et au moulin après un début de saison raté comme il l'a avoué lui-même après la rencontre.

Ayant marqué le coup physiquement, le capitaine lyonnais va pouvoir profiter de trois semaines de "repos" pour recharger les batteries. Cela a fait l'objet du troisième thème de TKYDG avec la question de savoir comment gérer au mieux une si longue trêve. Pour y répondre, votre fidèle équipe a pu compter sur l'éclaircissement de Miloud Ayad - Zeddam, préparateur physique.

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