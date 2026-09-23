Servette FCCF - OL Lyonnes : le duo Hegerberg - Katoto aligné

Ce mercredi (18h45), OL Lyonnes fait son entrée en lice en Ligue des champions chez les voisines du Servette FC. Pour cette première rencontre, Jonatan Giraldez a choisi d'innover dans le choix des joueuses avec notamment les deux buteuses, Ada Hegerberg et Marie-Antoinette Katoto alignées ensemble.
De notre envoyé spécial à Genève.
Après le championnat, place à la Ligue des champions pour OL Lyonnes. Sur un sans-faute en Première Ligue, les Lyonnes ne veulent pas manquer leur démarrage dans la compétition reine. La route vers Varsovie est encore longue et connait son point de départ à Genève ce mercredi soir (18h45). Pour cette entrée en lice contre le Servette FCCF, Jonatan Giráldez a choisi d'innover une fois de plus.
Brand sur le banc
Si OL Lyonnes va continuer en 3-4-3, ce ne sera très certainement pas dans la même disposition que d'habitude. Pourquoi ? Tout simplement parce que Ada Hegerberg et Marie-Antoinette Katoto sont alignées d'entrée de jeu. Cela pourrait donc donner un triangle offensivement avec Melchie Dumornay derrière le duo de buteuses, quand bien même Katoto avait eu un rôle plus reculé en fin de semaine dernière. En forme depuis le début de la saison, Jule Brand débute ainsi sur le banc.
La composition d'OL Lyonnes : Grohs - Lawrence, Tarciane, Engen - Damaris, Yohannes - Paralluelo, Dumornay, Bacha - Hegerberg, Katoto
L'UEFA indique cela :
Grohs
Lawrence Engen Tarciane
Paralluelo Egurrola Yohannes Bacha
Katoto Hegerberg Dumornay
3-4-3 qui est étrenné depuis le début de la saison, et non pas un 442 ou 352. Katoto et Dumornay seront en soutien d'Ada devant, et les couloirs laissés à Paralluelo et Bacha. C'est la grosse équipe avec peut-être 1 ou 2 changements compte tenu des états de forme et des temps de jeu, notamment Brand (la logique aurait voulu qu'elle soit sur la gauche et Bacha dans la défense à 3). Ada capitaine. Je pense que l'on peut voir poindre le déclassement d'Endler au profit de Grohs. Egurrola et Yohannes semblent tenir la corde au milieu. Dumornay indéboulonnable, bien sur, et ensuite je pense que Giraldez a composé avec les temps de jeu et la forme des unes et des autres, et la possibilité pour Bacha de se laisser aller en jouant plus offensif que d'habitude. Si l'on met Weir à la place de Katoto, et une défense Engen-Renard-Bacha, je pense que l'on tient probablement l'équipe titulaire de la saison, bien que celle-ci ne jouera que peu ensemble selon les blessures & co.
Tout ça pour dire qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation puisque Katoto a occupé ce poste au Havre en soutien cette fois de Chawinga. Je pense que son rôle sera de fluidifier la circulation du ballon et d'alimenter Paralluelo, en apportant un surnombre dans la surface (c'était le rôle de Benyahia contre Le Havre) tandis qu'Ada devra probablement s'occuper de gêner la relance et d'être le dernier maillon de la chaîne de but.
On voit pareil...
le 343 se met en place progressivement avec Bacha en soutient de la défense à gauche lorsque ce sera nécessaire
Jule a déjà fait de même à droite, qu'en sera-t-il de Salma ?
Je pense que la logique voudrait que les côtés soient occupés par Paralluelo et Brand, principalement, et Chawinga se baladera surement sur tous les postes de l'attaque. Bacha sera probablement amenée à jouer piston de temps en temps, et probablement en défense quand cela se durcira un petit peu.
Serait-ce une bonne nouvelle ?
... comme le coach change de défenseure à chaque match, on peut espérer l'absence de Tarciane dans le 11 face à Chelsea, ou alors un retour à 4...
En attaque Jule est déjà au repos et l'une ou l'autre de nos 3 canonnières lui cèdera sa place à l'heure de jeu...
ALLEZ LES FENOTTES.... ❤️💙 🎵 on veut des buts et du beau jeu 🎶.... darla, dirladada *
* version "les bronzés"
On risque donc de voir, à nouveau, Selma jouer les électrons libres et courir partout, comme une certaine parisienne !
La grande spécialité de Gigi, c'est l'innovation !
Je compte sur Ada, Melchie, et Damaris pour la tenir en place. Ce sera de toute façon toujours moins dérangeant de le faire en position de piston que de le faire depuis la défense...
On devrait quand même voir quelques buts ce soir, j'espère en tout cas. Si Melchie, Ada pouvaient continuer sur leur lancée, ce serait top.
C'est quoi ce cirque ? direct
https://www.youtube.com/watch?v=LZT_MTBNn9g
Probablement une fausse diffusion (pas d'images); c'est fréquent sur youtube
J'ai plutôt une bonne opinion de Tarciane.
Il est temps, par ailleurs, de rentabiliser l'attaquante parisienne. Katoto doit nous marquer un but ce soir.