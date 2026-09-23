Servette FCCF - OL Lyonnes : le duo Hegerberg - Katoto aligné

Ce mercredi (18h45), OL Lyonnes fait son entrée en lice en Ligue des champions chez les voisines du Servette FC. Pour cette première rencontre, Jonatan Giraldez a choisi d'innover dans le choix des joueuses avec notamment les deux buteuses, Ada Hegerberg et Marie-Antoinette Katoto alignées ensemble.

De notre envoyé spécial à Genève.

Après le championnat, place à la Ligue des champions pour OL Lyonnes. Sur un sans-faute en Première Ligue, les Lyonnes ne veulent pas manquer leur démarrage dans la compétition reine. La route vers Varsovie est encore longue et connait son point de départ à Genève ce mercredi soir (18h45). Pour cette entrée en lice contre le Servette FCCF, Jonatan Giráldez a choisi d'innover une fois de plus.

Brand sur le banc

Si OL Lyonnes va continuer en 3-4-3, ce ne sera très certainement pas dans la même disposition que d'habitude. Pourquoi ? Tout simplement parce que Ada Hegerberg et Marie-Antoinette Katoto sont alignées d'entrée de jeu. Cela pourrait donc donner un triangle offensivement avec Melchie Dumornay derrière le duo de buteuses, quand bien même Katoto avait eu un rôle plus reculé en fin de semaine dernière. En forme depuis le début de la saison, Jule Brand débute ainsi sur le banc.

La composition d'OL Lyonnes : Grohs - Lawrence, Tarciane, Engen - Damaris, Yohannes - Paralluelo, Dumornay, Bacha - Hegerberg, Katoto