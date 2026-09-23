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Marie-Antoinette Katoto avec Tabitha Chawinga et Teagan Micah (OL Lyonnes)
Marie-Antoinette Katoto avec Tabitha Chawinga et Teagan Micah (OL Lyonnes) (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Avec une Katoto de gala, OL Lyonnes ne fait qu’une bouchée du Servette

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Pour son entrée en lice en Ligue des champions, OL Lyonnes n’a pas eu de difficultés à prendre le meilleur sur le Servette FCCF (0-8). Pour l’adversité, on repassera mais les Lyonnaises continuent leur festival offensif.

    De notre envoyé spécial à Genève.

    Tarif maison. Ce mercredi soir, OL Lyonnes avait beau jouer à Genève, les Lyonnaises n’ont pas eu le mal du pays. Ayant déjà inscrit vingt-deux buts en Première Ligue en seulement trois matchs, les joueuses de Jonatan Giraldez n’ont pas dévié de leurs bonnes habitudes nationales sur la scène européenne. Pour ses retrouvailles avec la Ligue des champions, quatre mois après la finale perdue à Oslo contre le FC Barcelone, la formation lyonnaise n’a fait qu’une bouchée du Servette FCCF (0-8). Avant le coup d’envoi, il ne faisait presque aucun doute sur l’issue de cette rencontre, tant l’écart était énorme. Il s’est matérialisé sur le tableau d’affichage mais aussi dans les statistiques : 70 % de possession, 24 tirs à un.

    Huit buts pour Dumornay cette saison

    Pour l’adversité et la mise en échec, on pourra repasser et il faudra sûrement attendre mercredi prochain et la venue de Chelsea à Décines pour avoir une vraie idée sur cet OL Lyonnes version 2026-2027. Néanmoins, il ne faut pas minimiser ce que réalisent les joueuses de Jonatan Giráldez depuis le début de la saison. Il y a bien longtemps que le club lyonnais n’avait pas autant joué les rouleaux compresseurs et peut s’appuyer sur une force de frappe offensive impressionnante.

    Après Melchie Dumornay à Fleury, Ada Hegerberg contre le Paris FC, Marie-Antoinette Katoto y est également allée de son triplé ce mercredi soir à Genève. Si Ballesté avait trompé sa propre gardienne dès la 8e minute, l’attaquante française a alourdi le score à la 28e puis à la 41e sur une passe d’Hegerberg. Car oui, face au Servette FCCF, Giraldez avait choisi d’aligner ses deux buteuses d’entrée de jeu, accompagnées par Dumornay. Dans ce trio, seule la capitaine norvégienne n’a pas trouvé le chemin des filets, pas vernie sur un extérieur qui a fini dans le petit filet (6e) après un bel enchaînement.

    Premières minutes pour Weir, retour à la compétition pour Joseph

    Dans ce match à sens unique, OL Lyonnes menait déjà 4-0 à la pause après que Dumornay ait fait applaudir tout un stade sur un piqué parfaitement senti dans le temps additionnel (45e+1). Peut-on vraiment tirer des enseignements d’un tel match ? Pas forcément, mais le travail a été fait et bien fait, Katoto s’offrant un troisième but sur une sublime talonnade de Yohannes (46e) et l'Haïtienne un doublé (6-0, 56e).

    Avec ce score fleuve, Giraldez a pu gérer les temps de jeu, changeant son trio offensif à la 65e. Cela a permis le retour à la compétition de Caroline Weir, absente lors des trois premiers matchs de championnat. C’était d’ailleurs la soirée des retours puisque, après un septième but de Tarciane (68e) et avant le huitième de Benyahia (89e), Liana Joseph a retrouvé les terrains, quasiment un an jour pour jour après sa rupture du ligament croisé à Arsenal. Une soirée parfaite à bien des égards pour OL Lyonnes.

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    7 commentaires
    1. dede74
      dede74 - mer 23 Sep 26 à 20 h 44

      Le travail étant fait, les entrantes essaient de se montrer mais ne montrent pas grand-chose, en dehors du but de Inès, fin de match sans intérêt !
      Le prochain match sera, je l'espère, plus passionnant et plus disputé, afin que l'on voit la valeur des joueuses les plus importantes.
      Bravo MAK pour ton triplé et, merci à toutes les joueuses pour le spectacle.
      Bonne soirée à tous.

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    2. Avatar
      Poupette38 - mer 23 Sep 26 à 20 h 52

      Le prochain match, OLL recevra Chelsea à 21h diffusé sur l'équipe 21 🤩

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    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 23 Sep 26 à 21 h 13

      J'étais pas loin, j'avais donné 1-8 en pensant qu'elles marqueraient au moins un ptit but comme nos équipes du championnat, mais même pas, c'est dire le niveau du football Suisse féminin 😱

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      1. janot06
        janot06 - mer 23 Sep 26 à 21 h 19

        Surtout quand on pense que le Servette domine son championnat.

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        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - mer 23 Sep 26 à 21 h 24

          Ah oui j'étais prêt à citer le FC Zurich mais ça a l'air pire 😱
          Les barcelonettes viennent d'égaliser, 1-1

      2. OL-91
        OL-91 - mer 23 Sep 26 à 21 h 32

        Les Suissesses n'ont pas été loin de marquer. Heureusement nous avons eu une Tarciane impériale !

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    4. Avatar
      undeuxtrois - mer 23 Sep 26 à 21 h 22

      Chelsea donnera plus d'indications sur notre niveau actuel. Mais le PFC, par exemple, menait 1-0 contre le Barça, à l'extérieur... Le PFC n'est pas une toute petite équipe.

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