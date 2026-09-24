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Ernest Nuamah avec le Ghana (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Quatre internationaux de l'OL en piste ce jeudi

  • par Enzo Catolino

    • Qualifications à la CAN 2027, Ligue des Nations ou encore Kirin Challenge Cup pour Nakamura, les internationaux de l'OL seront sur le pont ce jeudi.

    Ils sont pas moins de quatre à être convoqués, ce jeudi, pour disputer le premier match de cette trêve internationale. Ernest Nuamah, Keito Nakamura, Felix Bacher et Mads Bidstrup lancent leur trêve ce soir, en disputant majoritairement des matchs à enjeux. Pour les Européens, la Ligue des Nations les attend, avec quatre matchs au programme, qui débutent ce soir. Voici les matchs du soir détaillés pour chaque Lyonnais.

    Ernest Nuamah (Ghana)

    Après un début de saison en Ligue 1 rempli de réussites, marqué par une superbe prestation face à Rennes, Ernest Nuamah rejoindra les Black Stars (Ghana), en pleine confiance, pour disputer la première journée des qualifications à la CAN 2027 face à la Côte d'Ivoire. L'ailier lyonnais, revenu des ligaments croisés au printemps dernier, semble être maintenant en parfaite condition pour enchaîner les matchs.

    Côte d’Ivoire – Ghana : ce soir à 21 heures (J1 - Qualification CAN 2027)

    Mads Bidstrup (Danemark)

    Arrivé fraichement cet été à l'OL, Mads Bidstrup s'est très vite démarqué par son niveau physique, s'intégrant parfaitement au milieu lyonnais. Le Danois est sélectionné pour la première fois de sa carrière en équipe A du Danemark et démarrera son aventure avec ses compatriotes face à la Norvège, à l'occasion de la première journée de Ligue des Nations.

    Norvège – Danemark : ce soir à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

    Felix Bacher (Autriche)

    Nouvelle recrue défensive estivale de l'OL, Felix Bacher n'a pas tardé à se faire une place dans la charnière centrale aux côtés de Moussa Niakhaté. À l'instar de Mads Bidstrup, Bacher connaît également sa première sélection avec l'équipe d'Autriche, pour disputer la Ligue des Nations. Les Autrichiens débuteront l'exercice face à Israël.

    Autriche – Israël : ce soir à 20h45 (J1 Ligue des Nations)

    Keito Nakamura (Japon)

    Arrivé en tant que joker à la toute fin du mercato, Keito Nakamura a effectué quelques entrées et une titularisation qui l'a récompensé de son premier but avec l'OL. Au Japon, Nakamura, habitué de la sélection, a notamment disputé la Coupe du monde 2026. Il débutera la trêve par une rencontre face à l'Uruguay.

    Japon – Uruguay : aujourd'hui à 12h05 (Kirin Challenge Cup)

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